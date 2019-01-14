جدل برلماني بشأن وقف تمويل النشاط التجاري لـ"دعم المشروعات"

كتب- أحمد علي:

شهد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب المنعقد اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، جدلًا كبيرًا بشأن قرار البنك المركزي بوقف تمويل النشاط التجاري، بمبادرة الرئيس "٢٠٠ مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر"، بحضور ممثلين عن البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي.

وقال النائب صلاح حصاوي، إن حديث محمد أبو موسى، نائب محافظ البنك المركزي، لا يوضح الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى قرار وقف تمويل النشاط التجاري في مبادرة الـ٢٠٠ مليار جنيه، مضيفا: "أنا بسمع كلام غريب من الناس بره في الشارع على عكس ما يقوله المسئولون، وفي النهاية أزمات الحصول على قرض لعمل مشروع صغير مستمر".

ووجه النائب سيد أبو بردعة، انتقادات شديدة للسياسة التي يتبعها البنك المركزي، بقوله: "البنوك في وادي والناس في مكان تاني خالص"، ووجه حديثه للقصيري رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي: "أنتم تسببتم في كارثه على مدار السنوات الماضية، كل همكم تكتفوا العميل، وخليتم الناس تبيع أرضها بسبب عجزها عن سداد قروض البنك دون أدنى تفكير أن النشاط الرئيسي في مصر يعتمد على الزراعة، وأغلب الموظفين في بنك الائتمان الزراعي عقدوا الشباب بسبب البيروقراطية".

بينما طالبت النائبة هالة أبوالسعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بمزيد من التواصل مع اللجنة وطرح التقارير للرأي العام، مشيدة بقرار البنك المركزي بوقف النشاط التجاري داخل المبادرة، وطالبت بتخصيص باقي النسبة للمشروعات الصناعية، بتيسيرات من البنوك في ضوء توجيهات من البنك المركزي، متابعة : " لدينا ٢٠ مليون مواطن باطل، وهذا فقط هو ما سيقلل النسبة".