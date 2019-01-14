عبدالعال: "القيادة السياسية أحدثت طفرة غير مسبوقة في الطرق"

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الطفرة التي حدثت في الطرق بمصر لم تحدث في التاريخ، من طرق وكباري وأنفاق في الأربع سنوات الأخيرة، لم يجرِ إنشاؤها في الستين أو السبعين سنة الماضية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان: الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

وأكد رئيس البرلمان، أنه لأول مرة نمتلك طرقًا بمواصفات عالمية، وتلاقي الإشارات والتخطيط والكباري، والمخارج.

وتابع الدكتور عبدالعال: "كان كل واحد يدور على طريق لازم يعمل حادثة، الآن لدينا طرق عالمية، هذا هو إنجاز للقيادة السياسية، وأصبحت الطرق والكباري والأنفاق الوسيلة الوحيدة للتنمية والتطوير، ولذلك كانت القيادة السياسة مدركة لهذا".

ووجه رئيس مجلس النواب، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه بالبنية الأساسية خلال الأربع سنوات.. وإنشاء بنية أساسية غير مسبوقة في تاريخ مصر.