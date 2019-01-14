غدا.. نقيب المحامين يترافع عن نفسه في قضية "التعليم المفتوح"

كتب- مصطفى علي:

تنظر محكمة جنح مستأنف المقطم، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، غدا الثلاثاء، أولى جلسات استئناف نقيب المحامين سامح عاشور على حبسه سنتين في قضية "التعليم المفتوح".

وأعلن عاشور، خلال رسالته لجموع المحامين، السبت الماضي، أنه قرر الترافع في القضية بنفسه، قائلا: "ليس تقليلًا من شأن أحد من المترافعين من الزملاء المحامين، ولا حجبًا لأحد منهم، ولكن لحرصي، وذلك لأن هذه القضية ليست فقط قضية سامح عاشور، لكنها قضية نقابة المحامين، ونقيب المحامين أولى بالدفاع عن النقابة من أي محام آخر".

وأكد عاشور أن المحامين في انتفاضتهم عن نقابة المحامين قد أثبتوا أن النقابة تقف صفًا واحدًا، وتدافع عن شرفها المهني، وحقوقها المكتسبة، وحماية أعضائها بكل الوسائل القانونية المتاحة، مشيرا إلى أن مجلس نقابة المحامين، نقيبًا وأعضاءً، حرص كل الحرص على أن يرسخ هذا اليقين لدى جميع المحامين، واتخذ كل الإجراءات التي تحافظ على مهنة المحاماة في مواجهة غزو التعليم المفتوح، وغير المشتغلين ممن احتلوا جداول النقابة ليقتسموا مع المحامين المشتغلين أموالهم التي ادخروها طوال السنوات الماضية، موضحا أن نقابة المحامين صاحبة قضية واضحة وعادلة.

وشدد على المحامين الذين يعتزمون حضور الجلسة بأنه: "لا هتاف، ولا شقاق، ولا خناق، ولا أي شيء من شأنه أن يعكر صفو ووقار اليوم، المحامون قادرون على الحفاظ على هيبتهم، والوقوف بوقار شديد في محكمة جميعنا يعتز بمصداقيتها، وعدالتها، وقضاتها، ولن نسمح لأحد بأن يدخلنا في معارك جانبية، لا مع الشرطة، ولا العاملين في المحكمة، ولا أن يفتعل الخصومة البينية بين المحامين بعضهم بعضا".

ويعقب الجلسة عقد مؤتمر في تمام الساعة 12 ظهرا، بنادي المحامين النهري في المعادي، للقاء جموع المحامين، والتشاور في القضايا المختلفة، والمستقبل القادم للمحاماة والمحامين.