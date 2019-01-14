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رئيس "النواب" يعلق على شائعة إباحة الخمور في "المحال العامة"

02:30 م الإثنين 14 يناير 2019
رئيس "النواب" يعلق على شائعة إباحة الخمور في "المحال العامة"

علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب

كتب- ميرا إبراهيم:

انتقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ما أثير على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إباحة البرلمان تداول الخمور بقانون المحال العامة، مفسرين ذلك أن البرلمان يوافق على بيع الخمور.

وأوضح عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، اهتمام البرلمان بالحفاظ على الآداب العامة وأن أي مخالفات أو تجاوزات حتى في المسارح والملاهي والمخالفات تُعاقب عليها قوانين أخرى.

وقال: "لا نبيح ما هو محظور فى قوانين أخرى"

وتابع، أن مصر بها قانون ينظم عملية بيع الخمور في المحلات السياحية، وتداولها بشكل منظم، لافتا إلى أن مصر دولة مدنية تؤمن بفكرة المواطنة وتقر مبدأ حرية العقيدة، والدستور نص على ذلك صراحة.

وقال: "نحن في دولة مدنية منفتحة تؤمن بالحريات، وتحافظ في نفس الوقت على عادات وتقاليد المجتمع".

وأكد رئيس المجلس أن هناك قانونًا يجرم عملية استيراد الخمور دون ترخيص وينظم تداولها.

علي عبدالعال مجلس النواب وسائل التواصل الاجتماعي البرلمان المحال العامة الخمور

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