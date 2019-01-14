"زيوت ومشروبات ساخنة".. كيف تحمي "الزراعة" الحيوانات من موجة البرد؟

كتب- أحمد مسعد:

كشف اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، أن الحديقة تتخذ إجراءات احترزية للحفاظ على الحيوانات من مخاطر انخفاض درجات الحرارة مع زيادة حادة العواصف الترابية.

وقال رجائي، لمصراوي، اليوم الاثنين، إن إدارة الحديقة تنفذ عمليات تدفئة للحيوانات الأكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد (الفيل- الشامبنزي- الزرافة)، لافتا إلى استخدام زيوت حرارية ودهنها على أجسام الحيوانات بالإضافة إلى فتح بيوت المبيت.

وأضاف رئيس حديقة الحيوان، أن الأطباء يدهنون الفيل والزرافة بالزيت الحراري كل ليلة، فضلاً عن تقديم كل المأكولات والمشروبات ساخنة.

وأوضح، أن الزرافة من أكثر الحيوانات عرضة للإصابة، مؤكدا المتابعة الدقيقة من قبل الأطباء.

وعن خطورة تساقط الأشجار على الحيوانات أو الزوار، أوضح رجائى، أن الحديقة تتعاون مع معهد أمراض النبات والإخصاب التابع لمركز البحوث، والذي يزور الحديقة كل 6 أشهر للاطمئنان على حالة الأشجار.

وتابع: "نتابع الحيوانات بعناية وطلبنا دعمًا من خبراء المعهد لمراقبة الأشجار، والوضع آمن حتى الآن".

يشار إلى أن البلاد تشهد حاليًا اضطرابًا في حالة الطقس، ويتوقع خبراء الأرصاد أن تصل الرياح إلى حد العاصفة على الأماكن المكشوفة، لافتةً إلى أن الأحوال الجوية تتحسن بدايةً من اليوم الخميس المقبل.