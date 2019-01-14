512 مشروعًا بـ49.3 مليار جنيه.. "الوزراء يعلن حصاد "الإسكان" في 2018
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حصاد المشروعات بقطاع الإسكان والمرافق وذلك خلال عام 2018.
وقال المركز، إنه جرى تنفيذ 512 مشروعًا في هذا القطاع بتكلفة بلغت 49.3 مليار جنيه، كما تم إتاحة 465 ألف وحدة قطع أراضي ومشروعات شراكة.
وأوضح أنه تم تنفيذ 144 ألف وحدة سكنية بتكلفة تنفيذ بلغت 20.6 مليار جنيه، مقسمة إلى 93 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي بتكلفة تنفيذ بلغت 11.9 مليار جنيه، و23 ألف وحدة سكنية للإسكان المتوسط بتكلفة تنفيذ بلغت 5.5 مليار جنيه، و28 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع تطوير العشوائيات بتكلفة تنفيذ بلغت 3.2 مليار جنيه.
كما أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تم تنفيذ 40 مشروعًا لمياه الشرب بإجمالي طاقات 1.5 مليون م3/يوم لخدمة 7.5 مليون مواطن بتكلفة بلغت 5.2 مليار جنيه، وتنفيذ 174 مشروعًا للصرف الصحي بإجمالي طاقات 1.3مليون م3/ يوم لخدمة 10 ملايين مواطن بتكلفة بلغت 4.9 مليار جنيه.
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