  • عاجل:تطورات الطقس.. "معلومات الوزراء" ينصح المواطنين بغلق النوافذ وارتداء الكمامات (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كارت ميزة أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    512 مشروعًا بـ49.3 مليار جنيه.. "الوزراء يعلن حصاد‎ "الإسكان" في 2018‏

    01:47 م الإثنين 14 يناير 2019
    512 مشروعًا بـ49.3 مليار جنيه.. "الوزراء يعلن حصاد‎ "الإسكان" في 2018‏

    الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حصاد المشروعات بقطاع الإسكان والمرافق وذلك خلال عام 2018.

    وقال المركز، إنه جرى تنفيذ 512 مشروعًا في هذا القطاع بتكلفة بلغت ‏49.3 مليار‏ جنيه، كما تم إتاحة ‏465 ألف وحدة قطع أراضي ومشروعات شراكة.

    وأوضح أنه تم تنفيذ 144 ألف وحدة سكنية‏ بتكلفة تنفيذ بلغت ‏20.6 مليار جنيه، مقسمة إلى ‏93 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي بتكلفة تنفيذ بلغت ‏11.9 مليار جنيه، و‏23 ألف وحدة سكنية للإسكان المتوسط بتكلفة تنفيذ بلغت ‏5.5 مليار جنيه، و‏28 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع تطوير العشوائيات بتكلفة تنفيذ بلغت ‏3.2 مليار جنيه. ‏ ‏ ‏ ‏

    كما أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تم تنفيذ 40 مشروعًا لمياه الشرب بإجمالي طاقات 1.5 مليون م3/يوم لخدمة 7.5 مليون مواطن بتكلفة بلغت ‏5.2 مليار جنيه، وتنفيذ 174 مشروعًا للصرف الصحي بإجمالي طاقات 1.3مليون م3/ يوم لخدمة 10 ملايين مواطن بتكلفة بلغت ‏4.9 مليار جنيه. ‏ ‏

    حصاد الإسكان في 2018

    مجلس الوزراء قطاع الإسكان وحدات سكنية مصطفى مدبولي

    الخبر التالى:

    "زيوت ومشروبات ساخنة".. كيف تحمي "الزراعة" الحيوانات من موجة البرد؟
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان