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    فيديو| الحديقة المركزية "النهر الأخضر" بالعاصمة الإدارية

    01:29 م الإثنين 14 يناير 2019
    فيديو| الحديقة المركزية "النهر الأخضر" بالعاصمة الإدارية

    النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية (1)

    كتب- محمد عبدالناصر ومحمد نصار:

    شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء العمل بالحديقة المركزية "النهر الأخضر" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

    ويصل طول الحديقة إلى أكثر من 10 كم، وتزيد مساحتها عن ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وتشتمل على مجموعة من المشروعات ذات الطبيعة المتميزة، والتي ترفع من قيمة ومستوى الحديقة إلى المستوى العالمي، مثل النوادى والحدائق المتنوعة.

    كما ترتبط الحديقة بشكل مباشر بالأحياء السكنية المحيطة بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق شبكة من المحاور الخضراء، ومن المقدر أن تستقبل الحديقة أكثر من 2 مليون زائر سنويًا.

    النهر الأخضر الحديقة المركزية مصطفى مدبولى مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة

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