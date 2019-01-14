مدبولي: مشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية أكبر المشروعات المشتركة مع الصين

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إن مشروع حي المال والأعمال يُعد أحد أكبر المشروعات المشتركة بين مصر والصين ويمثل نقلة حضارية كبرى ، حيث يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم الاثنين؛ لمتابعة أعمال تنفيذ الأبراج بمشروع حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تنفذها شركة (CSCEC) الصينية، بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات المصرية.

وأضاف مدبولي أن هذا المشروع يتم تزويده بكافة الخدمات ، وتوفير أسس المدن الذكية والمستدامة وكما يتيح الآلاف من فرص العمل، مؤكداً أن مصر تدخل حالياً بالعاصمة الجديدة عصر المدن العالمية التي تنافس بقوة المدن الكبرى والتي سيكون بها منطقة أعمال مركزية على أعلى مستوى من التنفيذ.

وأشار إلى بدء العمل في تنفيذ 20 برجاً باستخدامات متنوعة تتضمن البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا بارتفاع نحو 385 متراً، وسيبدأ صب القواعد الخرسانية له خلال أيام لمدة 80 ساعة متواصلة وهذا رقم قياسي عالمي، مؤكدا أهمية هذا المشروع الضخم.

وأوضح أن إجمالي مساحة المرحلة الأولى من المشروع التي يتم تنفيذها حالياً تبلغ نحو مليونا و710 آلاف م2، أي ما يقدر بنحو مساحة 195 فدانا، وسيكون هناك اهتمام بالمسطحات الخضراء داخل المشروع وتوفير أكبر قدر من الجراجات تحت الأرض.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي مع مسؤولي الشركة الصينية الموقف التنفيذي بمنطقة الأبراج في حي المال والأعمال، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرامج التنفيذية وجودة الأعمال المنفذة، مؤكدا أنه تم تخصيص قطعة أرض لشركة (CSCEC) الصينية بمدينة بدر؛ لتنفيذ مركز تدريب للعمالة، وذلك في ضوء توجه الشركة نحو تدريب نحو 11 ألف عامل مصري على أعمال البناء والتشييد من خلال دورات تدريبية مجانية على أعلى مستوى.​