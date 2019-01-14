7953 فرصة عمل.. غدًا افتتاح ملتقى توظيفي بالإسماعيلية

كتب- أسامة عبدالكريم:

يفتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، غدا الثلاثاء، بقصر الثقافة، فعاليات ملتقى التشغيل والتدريب "الإسماعيلية بلا بطالة"، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة"، ويوفر 7953 فرصة عمل، منها 221 فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة، من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 20 شركة ، برواتب حدها الأدنى 1200 جنيه وتزيد وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة في الوظائف المختلفة.

وقال الوزير، في بيان، اليوم الاثنين، إن المهن المطلوبة بالملتقى تشمل "صيدلي إنتاج، عمل عينات، طباعة وصنفرة، تطريز ونسيج، وعمال إنتاج وخدمات، مدير إنتاج، مكوة، ليزر، مغسلة، عمال مخازن، تعبئة وتشطيب، مشرف إنتاج، أعمال نظافة، قص، جودة، أعمال مساعدة، وخياطين".

وناشد الوزير في تصريحات صحفية ، الشباب الإقبال على ملتقيات التوظيف بالقطاع الخاص وتغيير ثقافة العمل الحكومي، منوهًا بأن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة في دفع مسيرة البناء والتنمية.

وأكد "سعفان"، أن ملتقيات التوظيف تنقل الشباب إلى حياةٍ كريمة لائقة، بالبدء الحقيقي في العمل، كي تتكون عنده الخبرة المطلوبة والتي لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعي، وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يصبو ويطمح إليه، بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التي اكتسبها باقتحام سوق العمل، للانطلاق نحو حياة كريمة لائقة.

وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعلية، أن المتلقي يقام تحت رعاية وزارة القوى العاملة، ومحافظة الإسماعيلية، والمديرية ، مشيرا إلي أنه تم توفير اتوبيسات لنقل الشباب إلي قصر الثقافة بالإسماعيلية من مناطق التل الكبير، وفايد، والقصاصين، تيسيرا وتسهيلا عليهم لحضور الملتقي.