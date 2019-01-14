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    الرئيس السيسي يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين

    12:07 م الإثنين 14 يناير 2019
    الرئيس السيسي يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    القاهرة- أ ش أ:

    استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، بقصر الاتحادية، المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو غراندي، والذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لمصر.

    صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

    يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين تعتبر مصر مثالا رائدا في المنطقة في استضافة اللاجئين في بيئة حضرية دون وضعهم في مخيمات، وفي تقديم الخدمات بقطاعي الصحة والتعليم على قدم المساواة مع المصريين.

    وتستضيف مصر أكثر من 242 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل لدي المفوضية من 58 جنسية مختلفة، يتركزون بشكل رئيسي في القاهرة الكبرى والإسكندرية والساحل الشمالي.

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