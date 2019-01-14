بـ"8 جنيه".. كيف تذهب إلى معرض الكتاب في التجمع الخامس؟

كتب- محمد عاطف:

يظن الكثير من جماهير معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الموقع الجديد الذي ستقام فيه دورة اليوبيل الذهبي للمعرض سيكون في الصحراء الجرداء التي لا زرع بها ولا ماء.

المفاجأة أن المسافة التي تقطعها السيارة من أرض المعارض بمدينة نصر التي أقيم فيها المعرض العام الماضي وبين الموقع الجديد للمعرض لا تزيد عن 20 دقيقة، والموقع الجديد للمعرض قريب من موقف مدينة العاشر من رمضان ومن مدينة حلوان وبالتالي من مواقف الأقاليم، ويمكن أن يخدم العديد من المحافظات التي كانت تجد مشقة في الوصول إلى قلب مدينة نصر للمعرض القديم.

واتفقت الهيئة المصرية العامة للكتاب على الخطوط التي ستقوم على خدمة رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكذلك مشروع السيرفيس، تيسيرا على جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر انعقاده في الفترة من ٢٣ يناير الجاري حتى ٥ فبراير المقبل، بمركز المؤتمرات بالتجمع الخامس.

وفيما يلي أبرز خطوط المواصلات الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الخط الأول يبدأ من منطقة صقر قريش ويمر بمناطق كارفور المعادي ونادي وادي دجلة والطريق الدائري ومحور المشير ثم المعرض.

أما الخط الثاني يبدأ من ميدان عبد المنعم رياض في التحرير ويمر عبر رمسيس والعباسية وجامعة الأزهر ثم محور المشير إلى المعرض، فيما يبدأ الخط الثالث من العباسية ويمر على نادي السكة الحديد وجامعة الأزهر ومحور المشير إلى المعرض.

ويبدأ الخط الرابع من الجيزة ويمر بجامعة القاهرة والسيدة عائشة والأتوستراد وجامعة الأزهر ثم المعرض، فيما يبدأ الخط الخامس من النزهة الجديدة ويمر بميدان الحجاز والسبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والوفاء والأمل ثم إلى المعرض، وأما الخط السادس فيبدأ من الأميرية ويمر بالمطرية والحلمية وكلية البنات وميدان رابعة والحي السابع وحي السفارات ثم المعرض.

وكشف هشام طه، رئيس مجلس إدارة شركة "مواصلات مصر"، عن مساهمة الشركة مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، لتقديم خدمة نقل مميزة لزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال توفير 32 أتوبيسًا على خطين، أولهما يبدأ من عبد المنعم رياض مرورًا بميدان رمسيس ثم العباسية ثم نادي السكة وصولاً إلى القاهرة الجديدة، بينما يخدم الخط الثاني، الركاب القادمين من مترو سرايا القبة وميدان روكسى والكوربة ومصر الجديدة ومدينة نصر وصولاً إلى القاهرة الجديدة.

وأوضح "طه"، في تصريحات سابقة أن الشركة تقدم خصمًا خاصًا، بداية من يناير الحالي، وحتى انتهاء المعرض، تبلغ نسبته حوالي 35% للركاب حاملي كارت "مواصلاتي"، لتصل قيمة التذكرة بالكارت إلى حوالي 8 جنيهات في الرحلة.

وأشار إلى أن الخصم يأتي لتشجيع الركاب على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، لافتا إلى إمكانية الحصول على كارت الدفع الإلكتروني "مواصلاتي" من سائقي الخطين، ويمكن إعادة شحن كارت من خلال خدمات الدفع المسبق المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

وأوضح اللواء عمرو جمجوم، المدير التنفيذي لمشروع النقل الجماعي بالقاهرة، تحديد 5 مواقف عمومية لنقل الركاب إلى المعرض هي: (مواقف السلام - السيدة عائشة - ميدان عبد المنعم رياض - أحمد حلمي - موقف توشكى بحلوان)، وسيتم إلزام السائقين المحددين لتقديم الخدمة لوضع ملصق على واجهة السيارة، موضح به أنه مخصص لخدمة المعرض، وتعريفة النقل المحددة، وكذلك خط السير لسهولة استدلال المواطنين على المركبات المخصصة له.

على جانب آخر توفر الهيئة المصرية العامة للكتاب 20 أتوبيسا لخدمة الصحفيين والأدباء المشاركين فى الندوات من التحرير أعلى جراج التحرير والعباسية بموعد تقاطر من 10 إلى 15 دقيقة.

ومن المقرر أن تكون تسعيرة هذه الأتوبيسات في هذه الخطوط ما بين 6 إلى 8 جنيهات فقط.