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    "شكري" يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في تسليم رئاسة مجموعة الـ 77 والصين

    11:53 ص الإثنين 14 يناير 2019
    "شكري" يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في تسليم رئاسة مجموعة الـ 77 والصين

    وزير الخارجية سامح شكري

    كتب- طه عبيد: 

    غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، سامح شكري وزير الخارجية، متوجها إلى نيويورك في زيارة هناك للمشاركة في مراسم تسليم رئاسة مجموعة الـ 77 والصين، من مصر إلى فلسطين الشقيقة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيسة الجمعية العامة ماريا اسبينوزا، وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

    صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، من المقرر أن يُلقي الوزير شكري الكلمة الافتتاحية لاجتماع المجموعة المُقرر عقده غدا الثلاثاء بمقر منظمة الأمم المتحدة.

    أضاف حافظ أن رئاسة مصر لأعمال مجموعة الـ 77 والصين على مدار العام الماضي وللمرة الثالثة في تاريخ المجموعة، جاء امتداداً للدور الريادي الذي تضطلع به مصر علي مستوي الدول النامية، وإيماناً بالقيم والأهداف التي تتأسس عليها المجموعة.

    ونوه حافظ أن المجموعة تعد أكبر محفل تفاوضي باسم الدول النامية، داخل أروقة منظمة الأمم المتحدة يستهدف تعزيز المصالح الاقتصادية والتنموية لتلك الدول.

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