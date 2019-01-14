جامعة عين شمس: أحرزنا تقدمًا ملحوظًا في تصنيف "ويبوماتريكس" العالمي

كتب- محمد قاسم:

أحرزت جامعة عين شمس، تقدما في ترتبيبها بالتصنيف الأسباني "ويب ماتريكس" لتحتل المرتبة الثانية بعد جامعة القاهرة في ترتيب الجامعات الحكومية المصرية.

وقال الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس الجامعة، إن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية الدولة بضرورة تحسين تصنيف الجامعات المصرية ؛بما يسهم في وضعها على الخريطة العالمية، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الإنجاز يأتي بالتزامن مع إعلان 2019 عاما التعليم في الدولة المصرية.

وأضاف عزت في بيان اليوم، أن بنك المعرفة المصري نفذ دورات تدريبية وورش عمل بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث لتحفيز أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة لنشر أبحاثهم العلمية وإدراج مجلات ودوريات الجامعة على مواقع البحث العلمي مثل Scopus وغيرها.

من جانبه، أوضح عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، أن تصنيف (ويبوماتركس) يعد من أهم التصنيفات التي يتم تقييم المؤسسات العلمية من خلالها، ويعتبر موقع الجامعة هو العامل الرئيسي لهذا التصنيف.

ولفت إلى أنه في عام 2016 تم تعديل معايير التصنيف لتشمل عدد المواقع التي تحمل اسم الجامعة من كليات و معاهد ومراكز وخلافه ، عدد الاشارات الخارجية لموقع الجامعة و ما يتبعها إلى جانب ما تحتويه المواقع من ملفات و مدى ثرائها بالمعلومات، وعدد الاستشهادات العلمية طبقاً لموقع Google Schoolar و الذي يقوم بحساب عدد الأبحاث العلمية المنسوبة نسباً صحيحاً للجامعة و قيمتها الإثرائية و كم الاستشهادات العلمية في أبحاث أخرى، و بناء عليه يقوم التصنيف بإصدار نسخ لترتيب الجامعات طبقاً لمعامل الإشارات البحثية و الاستشهادات العلمية لموقع الاستشهادات العلمية Google Schoolar.

وأشاد سنجاب، بجهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين القائمين على تحديث موقع الجامعة والكليات والمعاهد والمتابعة الدورية لوحدات تكنولوجيا المعلومات.

وقال عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب والمشرف العام على ملف التصنيف الدولي للجامعة، إن نتائج التصنيف أظهرت تطورا سريعا لجامعة عين شمس في آخر 4 نسخ خلال الفترة من يناير 2017 و حتى يناير 2019 ، لتحتل المرتبة الرابعة بعد جامعات (زويل للعلوم و التكنولوجيا – جامعة القاهرة – الجامعة الأميريكية بالقاهرة – و جامعة عين شمس) لتكون بذلك الرابعة على الجامعات المصرية عامة والثانية على الجامعات الحكومية خاص.

وأضاف أن عدد الاستشهادات البحثية عن العام السابق زادت بنسبة 100%، حيث بلغ عدد الاستشهادات البحثية 44733 في إصدار يناير 2019 مقارنة بـ 22157 في إصدار يوليو 2017، بمعدل تحسن يقترب من 25% خلال 4 اصدارات سابقة.

وأكد أن هذا التقدم يعد استكمالاً لمسيرة نجاح الجامعة في مجالات التصنيف العالمي و الذي أصبح بمثابة معيار رئيسي لاختيار الطلاب و تفضيلاتهم لجامعة عن الأخرى ، وكذلك معيار أساسي للمنظمات عند اختيار جامعات يعتمدون عليها في إجراء الأبحاث ودراسات الجدوى اللازمة لأنجاز أعمالهم.