لسوء الأحوال الجوية.. وزير الزراعة يؤجل زيارة مشروع الـ20 ألف فدان

كتب- أحمد مسعد:

أجل الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، زيارته لمشروع استزراع الـ20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا؛ لسوء الأحوال الجوية.

ويعد المشروع نموذجًا للاستثمار الزراعي في أراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان، التي تنفذها وزارة الزراعة بمحافظة المنيا.

ويضم المشروع 16 صوبة زراعية فردية ومزدوجة منزرعة بمحاصيل الخيار والطماطم والفلفل.