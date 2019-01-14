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    مايا مرسي تستقبل سفير كندا في القاهرة

    11:42 ص الإثنين 14 يناير 2019
    مايا مرسي تستقبل سفير كندا في القاهرة

    مايا مرسي تستقبل سفير كندا في مصر

    كتب- محمد نصار:

    استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أمس الأحد، جس داتون، سفير كندا في مصر، لبحث القضايا المشتركة وسبل تعزيز التعاون في مجالات العمل المشترك خلال الفترة المقبلة.

    وأشادت مايا، خلال اللقاء، بالعلاقات المشتركة مع كندا، وكذلك جهود الحكومة الكندية في ترسيخ مبدأ الحقوق المتساوية بين النساء والرجال، كما أشادت بالتعاون المثمر بين المجلس والحكومة الكندية في خدمة قضايا المرأة.

    ونقل جس داتون، إشادة الحكومة الكندية بجهود المجلس القومي للمرأة في مصر، وباطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال عام المرأة المصرية 2017، كما وجه التحيه لمصر لكونها من أول خمس دول انضمت للمشروع العالمي "مدن آمنة".

    مايا مرسي تستقبل سفير كندا في مصر 2مايا مرسي تستقبل سفير كندا في مصر 1

    مايا مرسي المجلس القومي للمرأة جس داتون كندا

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