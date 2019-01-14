وزيرة الهجرة: 46 ألف مصري يعملون في أفريقيا

كتب- أحمد علي:

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن عدد المصريين في أفريقيا بلغ 46 ألف مصري، أكثرهم في جنوب أفريقيا بواقع 40 ألفًا، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية في مجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، لمناقشة دور الوزارة وتواصلها مع المصريين في القارة الأفريقية، اليوم الاثنين.

وردا على سؤال النائب طارق رضوان، بأن هذا التقدير لعدد المصريين في أفريقيا قليل، مشيرا إلى أن ما يقرب من مليون مصري موجود في السودان، أوضحت الوزيرة أن هذا الرقم وفقا للإحصائيات الرسمية الصادرة من جهاز التعبئة العامة.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك أعدادًا أخرى غير مسجلة، لكن هذا الرقم وفقا للتقارير الرسمية.

وقالت إنه في إطار سعي الوزارة لربط المصريين بالوطن، تم عمل أسبوع الجذور لليونانيين والقبارصة والأرمن، ممكن كانت لهم جذور مصرية.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن هناك تنسيقًا مع وزارة التعليم العالي؛ للتواصل مع خريجي الجامعات المصرية في أفريقيا.

وأضافت أن مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق توفير سبل الهجرة الشرعية من خلال دخول العمالة المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وبما أن هناك إحجام عن العمل في أفريقيا نظرا لأن فرص العمل غير مربحة، فإن هناك تواصل مع وزارة الاستثمار من خلال الجهات المانحة والتي تقوم بدورها في توفير مزيد من المشروعات الاستثمارية.

وجددت الوزيرة، التأكيد على ضرورة وجود قناة موجهة لأفريقيا لزيادة التقارب مع شعوب القارة السمراء، قائلة: حتى لو بدأنا ببرنامج موجه لأفريقيا.

وأكدت أن دور الأزهر الشريف في القارة الأفريقية قوي جدا، لما له من قيمة كبيرة، داعية كذلك رجال الأعمال للتنسيق مع الشركات من أجل مزيد من الاستثمارات.

وأعلنت نبيلة مكرم، أنها ستبدأ بعمل زيارات لعدد من الدول الأفريقية وفي مقدمتها دولة جنوب أفريقيا.

وفي سياق مختلف، أكدت الوزيرة أنها عقدت أول اجتماع للهيئة الاستشارية لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، والتي تضم عددًا من الخبراء والسفراء، لتفعيل دور الوزارة في القارة السمراء.