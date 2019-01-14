حدث ليلًا| تطور في قضية الطفلة "مليكة".. وترامب يهدد تركيا بـ"دمار" اقتصادي

(مصراوي):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

* رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الأحد، نيڨين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدد من المشروعات.

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* "اربطوا الأحزمة".. أديب: "2019 عام صعب وهيحصل فيه هزات كتير"

حذر الإعلامي عمرو أديب، من صعوبة عام 2019، قائلا: "سنة صعبة وهيحصل فيها هزات كتير".

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* "بقينا نحب الفضايح".. صاحب فيديو "حُضن المنصورة" معلقًا على الواقعة

علق محمود، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وصاحب الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"حضن المنصورة"؛ على الواقعة، قائلًا: "ماكنتش أعرف إن فيه حد بيصوَّرني".

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* "تكفيها الفضيحة".. أديب مطالبًا "الأزهر" بتخفيف العقوبة عن "فتاة الحُضن"

علَّق الإعلامي عمرو أديب، على فصل طالبة نهائيًّا بجامعة الأزهر، والمعروفة إعلاميًّا بـ"طالبة حضن المنصورة"، قائلًا: "الولد والبنت غلطوا، لحظة طيش وعدم إدراك بالمكان اللي همَّا فيه، ولكن فيه درجات للعقاب".

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* بتأييد حكومي.. لجنة برلمانية تلزم المُقبلين على الزواج بدورات تأهيلية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب- خلال اجتماعها أمس الأحد- برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراحين المقدمين من النائب محمد أحمد فؤاد والنائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة، بشأن إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج.

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* ماذا قال وزير التعليم بعد أول يوم امتحانات لـ"أولى ثانوي" بالنظام الجديد؟

أصدرت وزارة التربية والتعليم، أمس الأحد، بيانًا صحفيًا بشأن بدء الامتحان التجريبي الأول للصف الأول الثانوي العام، وفقا لنظام التقييم الجديد.

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* بالصور- مصر ترحل الألماني الداعشي "عيسى الصباغ"

رحلت السلطات المصرية، "عيسى محمد عبدالغني إبراهيم الصباغ"، ألماني من أصل مصري، من مواليد 4 أغسطس 2000، تم ضبطه منذ بضعة أيام، عندما وصوله إلى البلاد قادمًا من ألمانيا عبر مطار الأقصر الجوي، وعثر بحيازته على خرائط لمحافظة شمال سيناء.

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* أزالوا آثار الدماء.. والد "مليكة" يكشف "ادعاءات" مشرفي أوتوبيس المدرسة

قال أحمد صبحي، والد الطفلة مليكة، ضحية دهس أوتوبيس المدرسة، إن مشرفتَي الحافلة المدرسية التي كانت تستقلها ابنته أنكرتا في البداية الحادث وزعمتا أن الطفلة وقعت على رأسها.

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* وزير قطاع الأعمال: 3 مليارات جنيه سنويًّا خسائر شركات الغزل والنسيج

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن حجم خسائر شركات الغزل والنسيج يقدر بـ3 مليارات جنيه سنويًّا، ما عدا شركات حليج الأقطان التي تحقق مكاسب صغيرة.

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* وزير قطاع الأعمال يكشف عن خطة الوزارة في التعامل مع الشركات الخاسرة - فيديو

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه من الوارد تصفية شركات القطاع العام، ولكن هدف الوزارة هو الإصلاح وجني ثمار التطوير.

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* رئيس "النواب" ينتقد عقوبات مشروع قانون المحال العامة

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن العقوبات المتضمنة بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المحال التجارية والذي تغيير مسماه إلى قانون المحال العامة لا تتناسب مع حجم الجرم.

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* وزير البترول: انتهاء جميع قضايا التحكيم الدولي في 2019

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة ستنتهي في عام 2019 من كل القضايا التحكيمية الدولية المعلقة أو التي صدر فيها أحكام ضد الدولة المصرية.

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* وزيرة الصحة: 50% من المستشفيات ستكون نموذجية خلال 4 سنوات

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن 50% من المستشفيات ستكون مختلفة ونموذجية خلال السنوات الأربع القادمة.

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* ليبيا تعلن مقاطعتها للقمة الاقتصادية في بيروت: "تلقينا تهديدات شيعية"

أعلنت ليبيا مقاطعتها للقمة العربية التنموية الاقتصادية المزمع عقدها في بيروت 20 يناير الجاري، بسبب ما وصفته بـ"تهديدات" من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى اللبناني، للوفد الليبي الذي تمت دعوته للمشاركة في القمة.

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* عادل الجبير وخالد بن سلمان يستقبلان بومبيو أثناء زيارته المملكة

استقبل وزير الدولة السعودية للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن الأمير خالد بن سلمان، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال زيارته للمملكة.

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* قسد: داعش في مراحله الأخيرة بسبب العملية العسكرية الحالية

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، زيادة هجماتها على أخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي، في دير الزور السورية.

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* استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابة في رقبته برصاص الاحتلال قبل أسابيع

استشهد مساء أمس الأحد، الشاب أنور محمد قديح (33عاماً) متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل أسابيع خلال مشاركته بمسيرة العودة الشعبية السلمية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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* سوريا: نرحب بعودة السفارات العربية والأجنبية.. ولا نستجدي أحدًا

رحب معاون وزير خارجية سوريا أيمن سوسان، أمس الأحد، بعودة السفارات العربية والأجنبية إلى دمشق.

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* ترامب: سندمر تركيا "اقتصاديا" إذا هاجمت الأكراد في سوريا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تركيا اليوم الاثنين، في حالة شنت هجومًا على الأكراد في سوريا، في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

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* المعارضة البريطانية: طلب لسحب الثقة من حكومة ماي قريبا

أعلن زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربن، أمس الأحد، أن الحزب يعتزم التقدم بطلب لسحب الثقة من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي قريبا.

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* مخابرات فنزويلا تعتقل زعيم المعارضة بعد إعلان استعداده لتولي الرئاسة

اعتقلت سلطات فنزويلا زعيم المعارضة ورئيس الكونجرس في البلاد، خوان جويدو، الذي أعلن - في وقت سابق - أنه على استعداد لتولي مقاليد الرئاسة في فنزويلا بشكل مؤقت، داعيًا إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد.

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