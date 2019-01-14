​تزامنًا مع موجة الأتربة.. نصائح الأرصاد لمرضى "الصدرية والتنفسية"

كتب- يوسف عفيفي:

وجه محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح عدة لأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تزامنًا مع موجة الطقس السيئ والرياح المحملة بالأتربة التي تضرب محافظات مصر.

وطالب "شاهين"، المرضى بتجنب الأماكن المباشرة للأتربة والرياح، وتجنب الأملاح البحرية خصوصًا على البحر المتوسط، مع الالتزام بالجرعات الدوائية اللازمة والبقاء في المنزل إن أمكن.

كما شدد مدير مركز التحاليل الجوية، في تصريحات لـ"مصراوي"، على استخدام مناديل مبللة ووضعها على الأنف والفم؛ لتقليل كمية التراب المتسربة إلى الجهاز التنفسي.

ودعا "شاهين"، جميع المواطنين إلى استمرار متابعة النشرات الجوية، وارتداء الملابس الثقيلة؛ بسبب التقلبات الجوية والانخفاض الشديد في درجات الحرارة، مطالبًا السائقين بتوخي الحذر عند القيادة قدر الإمكان، واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، وعدم تجاوز السرعات المقررة، فضلًا عن الحفاظ على مسافة كافية بين السيارة والأخرى.

في سياق متصل، توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقسًا مائلًا للبرودة على جميع الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وبحسب نشرة الهيئة فإن الرياح الجنوبية الغربية تنشط على شمال البلاد، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 3.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.​