قبل "أمم إفريقيا".. ما هي الأماكن السياحية التي يمكن زيارتها في القاهرة؟ (صور)4

كتب- محمد نصار:

تزخر مدينة القاهرة بالكثير من المناطق السياحية من مختلف الأنواع سواء السياحة الترفيهية أو الدينية أو العلاجية وكذلك المحميات الطبيعية.

ومع قرب انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل، وينشر "مصراوي" قائمة بأفضل المناطق التي تعتبر وجهات سياحية في العاصمة.

السياحة الثقافية ​

تسيطر المناطق السياحية الثقافية على الوجهات السياحية في القاهرة، والتي تشمل الكثير من المناطق على النحو التالي:

- مسجد عمرو بن العاص

يقع المسجد بحي مصر القديمة، وهو أول جامع بُني بمصر بعد أن فتحها عمرو بن العاص سنة 20 للهجرة الموافق سنة 641 ميلاديًا، وبُني هذا المسجد عام 21 هجريًا الموافق 641 ميلاديًا، ليكون مركزًا للحكم ونواة للدعوة للدين الإسلامي بمصر، ومن ثم بنيت حوله مدينة الفسطاط التي تعد أول عواصم مصر الإسلامية.

وكان موقع المسجد يطل على النيل كما كان يشرف على حصن بابليون الذي يقع بجواره، ولأن هذا المسجد هو أول المساجد التي بُنيت في مصر فقد عرف بعدة أسماء منها الجامع العتيق وتاج الجوامع.

- مسجد محمد علي

يقع مسجد محمد علي في قلعة الجبل بالقاهرة، وهو أكثر معالم القلعة شهرة حتى أن الكثيرين يعتقدون أن قلعة صلاح الدين الأيوبي هى قلعة محمد على باشا لشهرة هذا الجامع بها، كما يسمي أيضا جامع المرمر وهو نوع من أنواع الرخام النادر الذي كُسي به.

وبدأ محمد علي في إنشاء المسجد سنة 1246هـ الموافقة 1830م واستمر العمل حتى وفاة محمد على باشا سنة 1265 هـ / 1848م ودفن في المقبرة التي أعدها لنفسه بداخل الجامع.

ويتسم المسجد بعدة مميزات معمارية وفنية جعلته متفردًا، فمئذنتيه شاهقتين إذ يبلغ ارتفاعها حوالي 84 مترًا فإذا أضفنا إليها ارتفاع القلعة المشيد عليها الجامع الذي يبلغ حوالي 80 مترًا يصل ارتفاع المئذنتين إلى حوالي 164 مترًا عن مستوى البحر، كما أن عدد المشكاوات التي توجد بهذا الجامع هو 365 مشكاة بعدد أيام السنة لوحظ أنها تعزف ألحانًا موسيقية في حالة الهدوء.

- الكنيسة المعلقة

تقع الكنيسة المعلقة في حي مصر القديمة، وتتوسط مجموعة من الآثار القبطية وتطل بواجهتها الرئيسية على شارع مارجرجس، وعرفت هذه الكنيسة باسم الكنيسة المعلقة لأنها تقوم على أنقاض برجين كبيرين من أبراج الحصن الروماني الذي بناه الإمبراطور تراجان في مستهل القرن الثاني للميلاد، والدخول إليها عن طريق درجات سلم مقامة على مقربة من البرج الأوسط، كما أنها تعتبر من أقدم الكنائس الباقية في مصر.

- كنيسة القديسة باربارة

توجد كنيسة القديسة باربارة داخل أسوار حصن بابل، وتقع تحت مستوى الأرض بحوالي 1.42 متر، ويمكن الوصول إليها بالهبوط عدة درجات على سلم حجري، وهي مستطيلة الشكل، ويبلغ طول مسطحها 26.5 متر وعرضه 14.5 متر.

- منطقة الغورية

تقع مجموعة السلطان قنصوه الغوري الفريدة من المباني الأثرية بحي الأزهر بناصية شارع المعز التاريخي والذي يعتبر أطول شوارع العالم الأثرية عند تقاطعه مع شارع الغورية.

وتضم المنطقة وكالة الغوري، وهي عبارة عن مبنى لإقامة التجار الوافديين للقاهرة ومكان لتخزين بضائعهم حتى يتم بيعها. وتتكون من فناء مكشوف مستطيل الشكل محاط من جميع الجوانب بقاعات على خمس طوابق.

- خان الخليلي

يتمتع خان الخليلي، أحد أحياء القاهرة القديمة، بجذب سياحي كبير بالنسبة لزوار القاهرة ومصر بشكل عام، ويضم بازارات ومحلات ومطاعم شعبية، كما يتميز بكثرة أعداد السياح.

ويعتبر سوق خان الخليلي، أحد أعرق أسواق الشرق، حيث يزيد عمره عن 600 عام، ومازال معماره الأصيل باقيًا على حاله منذ عصر المماليك وحتى الآن.

- دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو المركز الثقافي القومي أفتتحت في عام 1988 وتقع في مبنها الجديد والذي تم تشيديه كمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرةوقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

المحميات الطبيعية

تضم العاصمة عدد من المحميات الطبيعية التي يمتد عمرها إلى 60 مليون سنة مضت وهي كالتالي:.

- الغابة المتحجرة بالمعادي

تعتبر محمية الغابة المتحجرة بالمعادي محمية جيولوجية وأثر قومي، تم الإعلان عنها كمحمية طبيعية عام 1989، وتبلغ مساحتها 7 كم2، وتبعد عن القاهرة 30 كم فقط.

وتضم الغابة المتحجرة سيقان وجذوع أشجار متحجرة ضمن تكوين جبل الخشب والذي ينتمى إلى العصر الأوليجوسيني ويتكون من طبقات رملية وحصى وطفلة وخشب متحجر يتراوح سمكها 70 - 100 متر.

ويُرجح أن تكوينها يرجع إلى أن أحد أفرع نهر النيل القديم منذ العصور الجيولوجية السحيقة قد حمل هذه الأشجار إلى مسافات طويلة وألقاها في هذا المكان ثم تحفرت (تحجرت).

- وادي دجلة

يعتبر وادي دجلة من الأودية الهامة التي تمتد من الشرق إلى الغرب بطول حوالي 30 كم، ويمر بصخور الحجر الجيري الذي ترسب في البيئة البحرية خلال العصر الأيوسيني بالصحراء الشرقية (60 مليون سنة).

وتم الإعلان عنها كمحمية طبيعية عام 1999، وتبلغ مساحتها 60 كم2، وتبعد عن القاهرة 10 كم فقط، وهي منطقة غنية بالحفريات، ويبلغ إرتفاع تلك الصخور على جانبي الوادي حوالي 50 مترًا، ويصب فيه مجموعة من الأودية على الجانبين.

وتضم مجموعة من الحيوانات منها (الغزلان - التياتل - الأرانب الجبلية - الثعلب الأحمر - الفأر ريشي الذيل - البيوض - الفأر أبو شوك - الخفاش أبو ذيل صغير وغيرها) إلى جانب حشرات منها (الرعاش - أبو العيد - فراش النمر - أسد النمل).

السياحة الترفيهية

تضم محافظة القاهرة مجموعة من الحدائق الترفيهية على أعلى مستوى وتقع أبرز 3 حدائق منها في مدينة نصر وهي (حديقة الجولف - حديقة الألسن - الحديقة الدولية).​