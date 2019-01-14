مدير المعهد الدنماركي لـ"مصراوي": الحرف التراثية المصرية يمكن تصديرها للخارج بسهولة

كتب- محمد عاطف:

قال هانز كريستيان مدير المعهد الدنماركي للحوار في القاهرة، إن معرض "تجربة تصميم عابرة"، الذي أقيم مساء أمس الأحد، تجربة ثرية ومثمرة على جميع المستويات، بين المصممين والحرفيين المصريين والدنماركيين.

وأضاف هانز لـ"مصراوي": "شهد المعرض تعاونًا كبيرًا بين البلدين، وكان مثالًا لتبادل الثقافات، ونتمنى استمرار التعاون بين الكلية الملكية للفنون في كوبنهاجن، وكلية الفنون التطبيقية بحلوان، وليس هذا فقط، وإنما علينا أن نستمر في التعاون مع الشركاء المحليين الآخرين الذين استضافو المشروع مثل بينوكيو وذات وجريد وفي الورشة".​

وتابع: "ما حدث تجربة مبدئية وخطوة أولى ولكنها ملهمة وموحية، لأن ما نتج عنها من أعمال تعد مبهرة رغم أن من قام بها هم طلبة، وبالتالي مازال أمامنا شوط طويل من التعاون والمشاريع المشتركة".

وواصل هانز: "لدينا في مصر حرفًا تراثية عظيمة، مثل الخيامية والتللي والأرابيسك وغيرها وعلينا أن نحترم العمال والحرفيين ولو اهتممنا الاهتمام الكافي بهم سنفتح مجالًا جديدًا وطاقة نور كبيرة لطبقة جديدة من الحرفيين".

وأكد أن هناك الكثير من الحرف التراثية يمكن أن نستفيد منها بشكل جيد في التصدير للدنمارك، مشيرًا إلى أنه أمر مهم ومصدر من مصادر الدخل الجديد.

وجاء ذلك على هامش افتتاح معرض "تجربة تصميم عابرة"، الذي ينظمه المعهد الدنماركي المصري للحوار بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في كوبنهاجن، بالمعادي.

يعرض المعرض المنتجات النهائية لمشروع ممتد في مجال صناعة الأثاث وتصميم المنسوجات، والذي يدمج بين التصميم الدنماركي وثقافة الإنتاج المصري.

وذلك بعدما شارك المصممون الدنماركيون من الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في كوبنهاجن، مع مصممين مصريين في رحلة لاستكشاف الإمكانيات المتاحة والتحديات في هذا المجال في مصر، وكانت النتيجة نماذج مختلفة مستوحاة من الأثاث المصري القديم ومن الطبيعة. جميع المنتجات المعروضة تتبع معايير التصميم عالي الجودة.

والمشروع من استضافة "بينوكيو" وبمشاركة" ذات" و"جريد" و"في الورشة"، وبحضور العديد من المصممين الدنماركيين والحرفيين المصريين، وعلى رأس الحضور مدير المعهد الدنماركي للحوار في القاهرة.