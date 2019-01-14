"لا تقلق واحذر الإرهاق".. 4 نصائح لطلاب أولى ثانوي في امتحان نصف العام التجريبي

كتبت - ياسمين محمد:

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الاثنين، الامتحان في مادة الأحياء، وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات الفهم والمهارات العليا للتفكير.

ووجه مجموعة من معلمي المادة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عدة نصائح للطلاب؛ لاجتياز امتحان نصف العام والتدريب على نظام التقييم الجديد:

1- لا تقلق من امتحانات الفصل الدراسي الأول فهو تجربة جديدة وبدون نتيجة ولن يؤثر على نجاحك.

2- لا ترهق نفسك في البحث عن الإجابة داخل الكتاب المدرسي، لأن الأسئلة غير مباشرة، لكنها ليست صعبة وقد يضيع الوقت في البحث داخل الكتاب بدون فائدة.

3- الوقت كاف جدًا للامتحان والمساحات في "البوكليت" كافية للإجابة.

4- لا تلجأ لمراجعة ليلة الامتحان، جرب الاعتماد على نفسك وخاصة أن الامتحان تجريبي والدرجة لن تحتسب فلن تكون هناك خسارة.

وانطلق الامتحان التجريبي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، أمس الأحد، وفقًا لنظام الثانوية المعدل، الذي يرتكز على إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا على مستوى المرحلة، بمعدل 4 امتحانات سنويًا، وفي نهاية المرحلة يحتسب للطالب أعلى 6 امتحانات فقط.

وأدى الطلاب أمس امتحان اللغة العربية، وسمحت وزارة التربية والتعليم، للطلاب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي، مؤكدة أن الصياغة الجديدة لأسئلة الامتحانات تقيس الفهم ومهارات التفكير العليا، وليس الحفظ والتلقين.

ونظرًا لتطبيق النظام المعدل للمرحلة الثانوية لأول مرة، قررت الوزارة عقد امتحانين تجريبيين للطلاب، في يناير ومارس لا يترتب عليهما النجاح أو الرسوب، كما اعتبرت الصف الأول الثانوي تجريبيًا لا تضاف درجاته للمجموع التراكمي للمرحلة، ويشترط لانتقال الطالب للصف الثاني الثانوي النجاح في امتحان واحد من امتحانين يعقدان في نهاية العام الدراسي.

وينتهي الامتحان الذي بدأه الطلاب، في الخميس الموافق 24 يناير المقبل، وهو أحد الامتحانين التجريبيين اللذين لا يترتب عليهما النجاح أو الرسوب بهدف تدريب الطلاب على الصياغة الجديدة للأسئلة التي تقيس مهارات الفهم.