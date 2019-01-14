"العصار": إذاعة نشيد "الإنتاج الحربي" في المصانع لتحميس العاملين

(مصراوي):

قال الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه أصدر قرارًا بإذاعة نشيد الإنتاج الحربي من تلحين الموسيقار محمد عبد الوهاب، في كل المصانع لتحميس العاملين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للعصار، على هامش احتفالية الوزارة بعيدها الرابع والستين، الأحد.

وحث العاملين على زيادة الجهد والعمل للحفاظ على النجاح الذي تم تحقيقه خلال العام ، وأبدى تطلعه إلى أن يكون القادم أفضل بالعمل بلا توقف ومواجهة أي معوقات قد تعوق عجلة الإنتاج وخدمة البلاد.

وأضاف العصار- خلال كلمته- أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة ووفق استراتيجية محددة تهدف إلى التطوير الشامل لشركات الإنتاج الحربي من خطوط إنتاج ومعدات وآلات ومعامل بحثية وتكنولوجية وإدخال أحدث أساليب التصنيع الحديثة.

كما استعرض وزير الإنتاج الحربي، أهم الإنجازات التي نفذتها وزارة الإنتاج الحربي خلال العام 2017 / 2018 وما حققته من إيرادات نشاط وصلت إلى (11.6) مليار جنيه بنسبة تطور بلغت (130%) عن العام الماضي.

وكان من أهم هذه الإنجازات تصنيع العربة المدرعة (ST-100 ) ، والعربة المدرعة ( ST500 ) اللتين تم عرضهما في معرض (إيديكس-2018) ، وتم تسليم القوات المسلحة والشرطة مطالبها من الأسلحة والذخائر.