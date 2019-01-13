أكاديمية الأزهر: بدء برنامج تحديد المستوى في اللغة العربية للأئمة الوافدين

كتب- محمود مصطفى:

بدأت أكاديمية الأزهر الشريف، الدورة الثانية لتدريب الأئمة من دول العالم، حيث تم عقد اختبارات تحديد المستوى في اللغة العربية للأئمة الوافدين من دول العالم المختلفة، قبل بدء البرنامج التدريبي لهم، وذلك تمهيدًا لحصولهم على البرنامج المناسب لمستوياتهم اللغوية، حتى يتحقق أكبر قدر من الاستفادة من العلوم الشرعية والقضايا المعاصرة التي ستتم مناقشتها.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، المشرف على الأكاديمية، إن اختبار تحديد المستوى الذي يٌعقد للأئمة الوافدين قبيل الالتحاق بالبرنامج التدريبي للأكاديمية، يستهدف الوقوف على درجة إتقان اللغة العربية لكل إمام، بحيث يتم تنمية مهارات اللغوية للأئمة من دول العالم بجانب البرنامج التدريبي الذي يناسب مستواهم في العلوم الشرعية.

أضاف "عفيفي"، أن البرامج التدريبية التي تنفذها أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والدعاة، تعمل على رفع الكفاءة العلمية والمعرفية في مختلف المجالات الشرعية لجميع المتدربين بها، سواء من الأئمة الوافدين، حيث تقدم الأكاديمية برامجها التدريبية بشكل متطور يقوم على التدريب العملي ويركز على القضايا الشائكة التي تهم أكبر شريحة من الوعاظ والأئمة.