"مش مستاهلة تحقيق".. رئيس قطاع المتاحف ترد على واقعة تثبيت رأس تمثال بـ"مسامير"

كتب ـ يوسف عفيفي:

قالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، إن استخدام "مسامير" لتثبيت رأس تمثال أثري في متحف سوهاج القومي، كانت عبارة عن دعامات معدنية مؤقتة لحين تثبيت هذه القطع على قواعد العرض المتحفي الخشبية والمعدنية المعدة خصيصا لها.

وأكدت صلاح لـ"مصراوي"، مساء الأحد، أن استخدام "الدعامات الحديدية" أسلوب معتمد في جميع متاحف العالم، وجاء استخدامها في رأس هذا التمثال نتيجة وزنه الثقيل الذي يزيد عن 250 كيلو جرام، مما استوجب اللجوء للدعامات المعدنية من أعلى؛ لضمان استقرار القطع على قواعد العرض الدائمة لها من أسفل.

وأوضحت أنها تواصلت مع مدير المتحف والمرممين في سوهاج، وجرى إزالة هذه الدعامات بعد ضمان التأكد من عملية التثبيت علي القواعد المخصصة لها، موضحا أن المسامير تستخدم في عمليات الترميم ولا مشكلة في ذلك، وليس بها خطورة على الأثر ذاته من الناحية العلمية، لكن ما أثار الضجة هو ظهورها أمام الجميع بشكل "غير لائق".

ونوهت صلاح، إلى أن عملية ثقب التماثيل الأثرية يجرى عن طريق المرممين المتخصصين بطريقة حرفية خاصة باستخدام طريقة غير "شديدة الاهتزاز" كي لا يتأثر الأثر نفسه، علما بأن "الدعامات المعدنية تستخدم في الأصل للتماثيل الضخمة، واستخدامها في الآثار الصغيرة إذا احتاج الأمر لذلك فليس فيه مشكلة.

وعن وجود حلول أخرى لعملية العرض المتحفي، قالت إن الطريقة المؤقتة المستخدمة في رأس التمثال استخدمت بهذا الشكل نظرا لثقل وزنها بالإضافة إلى أنها غير متساوية الأركان خاصة من الأسفل ولا نستطيع تثبيتها إلا بهذه الطريقة، كما أن سرعة عملية الترميم أدت إلى ظهورها بهذا الشكل غير اللائق، والوزارة تتداركت الأمر وأزالت هذه الدعامات "المسامير".

وحول تأثر المعدن بمرور الزمن، أوضحت صلاح، "أن المعادن لا تتأثر بمرور الزمن وليس لها مدة زمنية معينة نظرًا لوجودها داخل الأثر وليست معرضة للطبيعة أو الصدأ أو الرطوبة كون المعدن معزول عن البيئة الطبيعية ولا يحدث له أية أضرار نتيجة دعمة بمادة بلاستيكية "خرطوم" بين المعدن والأثر للحفاظ عليه من أية أضرار.

وعن إحالة الأمر للتحقيق، قالت رئيس قطاع المتاحف، وزارة الآثار لم تحيل أحد إلى التحقيق كون الواقعة لا تصل لهذا الأمر "مش مستاهلة تحقيق".

وأعلنت وزارة الآثار، في بيان رسمي الأحد، إزالة الدعامات المعدنية "المسامير" المثبتة في رأس تمثال متحف سوهاج بعد ضمان التأكد من عملية التثبيت على القواعد، وذلك بعد يوم من إثارته الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لرأس تمثال أثري في متحف سوهاج القومي، مثبت على قاعدة خشبية دون فاترينة، بواسطة مسامير حديدية، انتقادات واسعة.