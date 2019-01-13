"الرياح أعنف والأمطار لن تنقطع".. "الأرصاد" محذرةً من الطقس حتى نهاية الأسبوع

كتب- معتز عباس:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية ستتحسن بداية من غدٍ "الإثنين"، حيث ستقل سرعة الرياح مقارنةً باليوم على الوجه البحري والقاهرة، ولكنها ستستمر بقوتها على السواحل الشمالية ومدن القناة.

وأوضح عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن فرص سقوط الأمطار ما زالت مستمرة غدًا على السواحل الشمالية والوجه البحري، متابعًا: "نشاط الرياح هيكون أعنف حتى يوم الثلاثاء، وسيكون خفيفًا يوم الأربعاء، والأمطار لن تنقطع على السواحل والوجه البحري حتى نهاية الأسبوع".

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح سيعود بدايةً من يومَي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ويصل إلى حد العاصفة على الأماكن المكشوفة، لافتًا إلى أن الأحوال الجوية ستتحسن بدايةً من اليوم الخميس المقبل.

ونصح عبد العال الأشخاص مرضى الجهاز التنفسي بالابتعاد عن التعرض للأتربة مع مراجعة الطبيب المختص دائمًا، مطالبًا الصيادين بعدم النزول إلى عرض البحرَين المتوسط والأحمر، خصوصًا مع حدوث اضطراب كامل للبحرين، مع ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في المساء، مطالبًا السائقين بتوخِّى الحذر في أثناء القيادة في الفترة الحالية.