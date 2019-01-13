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"الرياح أعنف والأمطار لن تنقطع".. "الأرصاد" محذرةً من الطقس حتى نهاية الأسبوع

09:51 م الأحد 13 يناير 2019
الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس اليوم احمد عبد العال احمد موسى على مسئوليتي

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