ماذا قال وزير التعليم بعد أول يوم امتحانات لـ"أولى ثانوي" بالنظام الجديد؟

كتبت-ياسمين محمد:

أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، بيانا صحفيا بشأن بدء الامتحان التجريبي الأول للصف الأول الثانوي العام، وفقا لنظام التقييم الجديد.

وبحسب البيان أكدت الوزارة أن منظومة إصلاح التعليم والانتقال من ثقافة الدرجات إلى ثقافة التعلم تسير بشكل يحظى بقبول مجتمعي كبير.

وخضع طلاب الصف الأول الثانوي في مدارس الجمهورية بأنواعها الحكومية والخاصة، لامتحان اللغة العربية، وأجمع مديرو المديريات في المحافظات على سير الامتحان بشكل هادئ ومستقر دون شكاوى تذكر.

وذكرت الوزارة أن نسب حضور الطلاب أثبتت أن النظام الجديد وجد قبولاً لدى القاعدة العريضة من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، على الرغم من المخاوف التي أبداها البعض جراء تغيير النظام المعمول في التعلم وطريقة الامتحان.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن "اليوم الأول من امتحانات الصف الأول الثانوي التي تعقد على سبيل التدريب ودون احتساب الدرجات في المجموع الكلي، يعد نقطة الانطلاق الفعلية والحقيقية لبدء تغيير منظومة التعليم، فبدلاً من الاعتماد على نظام التلقين والحفظ دون الاهتمام بقدرة الطالب على فهم المعلومة، فإن النظام الجديد يقيس مهارات الفهم لدى الطالب".

وأضاف: "مضى اليوم الأول بسلام وجاءني العديد من ردود الفعل الإيجابية من قبل أولياء الأمور، وهذا يؤكد أن الجهود المبذولة لتغيير الامتحانات من موسم للتوتر والقلق وقياس قدرة الطالب على اختزان المعلومات إلى أيام عادية يخضع فيها الطالب لقياس مهارات التفكير العليا لديه بدأت تؤتي ثمارها".

من جهة أخرى، أكد مديرو المديريات، أن امتحان اللغة العربية سار على مايرام.

وقالت آمال عبد الظاهر مديرة المديرية في محافظة الإسكندرية أن الغالبية المطلقة من طلاب الصف الأول الثانوي حضرت اختبار اللغة العربية، وأن المديرية لم تتلق أية شكاوى رسمية، مشيرة إلى أن نسبة الحضور بلغت نحو 99 في المائة.

وفي محافظة جنوب سيناء، قال مصطفى محمد مدير المديرية، إنه أجرى جولة على المدارس الثانوية ولاحظ تفضيل بعض الطلاب عدم اللجوء إلى الكتاب أثناء الامتحان، وعلل ذلك بأن الأسئلة تقيس الفهم والقدرة على الابتكار والإبداع وليس الحفظ.

وفي الأقصر، أكد عبد اللطيف أحمد، مدير المديرية، أنه لم ترد شكاوى في شأن صعوبة الامتحان، وأن نسبة الحضور بلغت نحو 98 في المائة.

وفي السياق ذاته، أكد مدير مديرية قنا الدكتور خالد صبري، على التزام الغالبية العظمى من طلاب الصف الأول الثانوي بالحضور في اليوم الأول مشيرًا إلى أن نسبة الحضور بلغت نحو 99 في المائة.

يشار إلى أن الطلاب يؤدون غدًا الإثنين اختبار مادة الأحياء بالنظام ذاته "الكتاب المفتوح".

يذكر أن عدد طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي في جميع أنحاء الجمهورية يبلغ 581 ألف و355 طالب وطالبة (581،355) موزعين بين مدارس رسمية ولغات وخاصة وفصول خدمات.