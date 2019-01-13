في جولة ليلية.. رئيس السكة الحديد يحيل مسؤولين بمحطة شبرا للتحقيق

كتب- أحمد نجيب:

أجرى المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، جولة مفاجئة مساء الأحد، في محطة شبرا الخيمة وعدد من المزلقانات وأبراج الإشارات للتأكد من التزام العاملين بالوظائف الحرجة للسلامة وطوائف التشغيل من تنفيذ إجراءات وتعليمات السلامة.

وقرر رسلان، نقل مدير المحطة وتحويل بعض المسئولين والمستويات الإشرافية للتحقيق لعدم انضباطهم في العمل وتنفيذ تعليمات السلامة، فيما قرر صرف مكافأة لمراقب برج إشارات شبرا الخيمة، ومساعدة وخفيرى مزلقان ميت نما لالتزامهم في العمل وتنفيذ التعليمات وإجراءات السلامة.

ولاحظ رئيس الهيئة أثناء تفقده مكتب صرف التذاكر بمحطة شبرا الخيمة ومراجعة إيرادات المحطة؛ وجود زيادة في الإيرادات خلال الـ6 أشهر الأخيرة من عام ٢٠١٨ بنسبة تزيد عن ٢٠٠% بالمقارنة بنفس الشهور من عام ٢٠١٧، ويرجع ذلك لإجراءات حملات التفتيش للتهرب من دفع الأجرة التي تتم حاليا بالقطارات والمحطات المركزية -بحسب البيان.

وأكد أن "الغرض من المرور والتفتيش المفاجئ الليلي على العاملين بالوظائف الحرجة والذى يتضمن مراجعة شاملة في مواقع العمل وقيام كل منهم بمقتضى الواجب الوظيفى بهدف توفير سلامة وأمان حركة مسير القطارات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب".