وزير الآثار: دعوة السفراء ووكالات الأنباء لقضاء يوم بالمتحف الزراعي

كتب ـ يوسف عفيفي:

أجرى وزيرا الآثار والزراعة، جولة تفقدية للمتحف الزراعي بالدقي، لاختيار بعض القطع الأثرية الموجودة بالمتحف الزراعي لعرضها ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف القومي للحضارة المصرية والذي من المقرر افتتاح ثلاثة قاعات منه منتصف عام 2019.

وقال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن عرض هذه القطع بمتحف الحضارة هو خير سفير ودعاية للمتحف الزراعي والمزمع افتتاحه بعد الانتهاء من أعمال تطويره.

وأضاف العناني -بحسب بيان لوزارة الآثار-، أن وزارة الزراعة تبذل جهودا كبيرة لرفع كفاءة المتحف وتم الاتفاق على التعاون في أسلوب عرض مقتنيات المتحف وتسجيلها طبقا لقانون الآثار، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للعاملين في المتحف.

ولفت إلى أهمية رفع كفاءة الحدائق وحسن استغلالها وتقديم خدمات للزائرين من خلال شركة متخصصة تحت إشراف ورقابة وزارة الزراعة حتى تحقق موارد مالية للإنفاق منها على تطوير المتحف.

وأكد على دعوة السفراء الأجانب بالقاهرة ووكالات الأنباء العالمية لقضاء يوم بالمتحف الزراعي بالدقي تمهيدا لافتتاحه.

من جانبه، قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن زيارة وزير الآثار إلى المتحف الزراعي تأتي في إطار التعاون بين الوزارتين لحسن استغلال المتحف ووضعه على خريطة السياحة الخارجية والداخلية.

وأضاف أبو ستيت، أن "عمليات التطوير التي يشهدها المتحف حاليا تستهدف عودته لمكانته التراثية والثقافية والعالمية ومركز تعليمي لنشر الوعي الزراعي كمزار سياحي عالمي، كي يتعرف المواطنين والسائحين على تاريخ الزراعة المصرية ونشأتها وتطورها، باعتباره ثاني أهم متحف متخصص في الزراعة على مستوى العالم بعد المتحف الزراعي في (بودابست) بالمجر".

وأشار أبوستيت إلى أن المتحف يعد توثيقًا حقيقيًا لذاكرة مصر الزراعية، ونافذة تطل منها كل الأجيال على حضارة مصر الزراعية، حيث يضم ثمانية متاحف تم اقامتها على مساحة 30 فدان، عام 1930، كما يعرض تاريخ الزراعة منذ عصر ما قبل التاريخ، بما يبرز الدور الريادي المصري في مجال الزراعة، كذلك ينفرد بمجموعة أثرية زراعية كاملة، بالإضافة إلى أنه يضم عروضاً تجعله متحفاً فنيا للتاريخ الطبيعي.

وأشاد وزير الزراعة، بعمليات التطوير والترميم التي تجريها حالياً الهيئة العربية للتصنيع بالمتحف، لافتاً إلى أنه "سيتم التنسيق مع وزارة الآثار لتطوير أساليب العرض به، بما يساهم في الترويج له، كي يعود لمكانته التاريخية السابقة كمزار سياحي عالمي، واستعادة دوره في نشر المعلومات الزراعية الشاملة، ورفع مستوى الوعي الزراعي، ليحقق أقصى استفادة ممكنة للباحثين وطلبة الجامعات وتلاميذ المدارس.

شارك بالجولة كل من: الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار وإلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الاثار والدكتورة جيهان المنوفي رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة والمهندس محمود عطا المشرف على المتاحف والمعارض بوزارة الزراعة.

يذكر أن المتحف الزراعي يشمل 10 مبان مهمة هي: متحف المقتنيات التراثية، متحف القطن، متحف الزراعة في العهد اليوناني، متحف المجموعات العلمية، متحف المجموعات النباتية، متحف الزراعة المصرية القديمة، ومتحف البهو السوري، فضلاً عن متحف الصداقة المصرية الصينية، كذلك يضم قاعة السينما الملكية، والمكتبة الثقافية والتي تحوي كتاب وصف مصر.

كما يضم المتحف، آلاف المعروضات والمقتنيات التي تقدم في مجملها قراءة تاريخية للزراعة وتطورها في مصر منذ عصر الفراعنة، فضلاً عن نباتات نادرة، ونماذج لآلات زراعية تاريخية مثل المجرش أو آلة طحن الحبوب، التي يعود تاريخها إلى عدة آلاف السنين، فضلاً عن الكثير من الصور الفوتوغرافية والأعمال الفنية الزيتية، والتي توثق تطور الأساليب الزراعية لدي الفلاح المصري، وأشكال الحياة الريفية عبر التاريخ.