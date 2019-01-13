"القومي للإعاقة": قانون تأسيس المجلس نقلة نوعية

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة إن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم يعد نقلة نوعية في مجال الإعاقة، لما يمثله عن ترسيخ لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مجلس يمثلهم.

وأضاف أن هذا القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور المصري، مما يؤكد على توجه الدولة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمها لتمكينهم من حقوقهم حتى يكونوا جزءً فاعلاً في تنمية المجتمع.

ووجه الدكتور أشرف مرعي الشكر والتقدير باسم المجلس وجموع الأشخاص ذوي الإعاقة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب لموافقة المجلس بشكل نهائي على إصدار القانون.

وأقر مجلس النواب اليوم نهائيا مشروع قانون لإضافة المحافظين ونوابهم والعمد والمشايخ في تشكيل المجلس القومي لذوي الإعاقة.