أكثر الكلمات إنتشاراً

كارت ميزة أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

"القومي للإعاقة": قانون تأسيس المجلس نقلة نوعية

07:09 م الأحد 13 يناير 2019
"القومي للإعاقة": قانون تأسيس المجلس نقلة نوعية

أشرف مرعي

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة إن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم يعد نقلة نوعية في مجال الإعاقة، لما يمثله عن ترسيخ لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مجلس يمثلهم.

وأضاف أن هذا القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور المصري، مما يؤكد على توجه الدولة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمها لتمكينهم من حقوقهم حتى يكونوا جزءً فاعلاً في تنمية المجتمع.

ووجه الدكتور أشرف مرعي الشكر والتقدير باسم المجلس وجموع الأشخاص ذوي الإعاقة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب لموافقة المجلس بشكل نهائي على إصدار القانون.

وأقر مجلس النواب اليوم نهائيا مشروع قانون لإضافة المحافظين ونوابهم والعمد والمشايخ في تشكيل المجلس القومي لذوي الإعاقة.

هذا المحتوى من

أشرف مرعي القومي للإعاقة مجلس النواب قانون ذوي الإعاقة

الخبر التالى:

وفد من الجمارك يغادر إلى الأردن للمشاركة بورشة "رقمنة التجارة"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان