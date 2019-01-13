لجنة أراضي الدولة تزيل تعديات على 30 ألف فدان أراضي زراعية

كتب- محمد نصار:

ذكرت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية أن إجمالي المساحات التي تمت إزالة التعديات الواقعة عليها حتى الآن بلغ أكثر من 30 ألف فدان أراضي زراعية ونحو 750 ألف م2 أراضي بناء.

وأضافت الغرفة - في تقرير اليوم الأحد-، أن ذلك يأتي في إطار مواصلة قوات إنفاذ القانون لأعمال الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأوضحت أن محافظة المنيا لا زالت تسجل أرقامًا كبيرة في نسبة إزالة التعديات، حيث تمت إزالة تعديات على أكثر من 29 ألف فدان ونحو 37 ألف م2 تعديات على أراضي بناء.

وفي الغربية تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة تعديات على أكثر من 25 ألف م2، وفي سوهاج تمت إزالة تعديات على 24 ألف م2، وفي القليوبية تمت إزالة التعديات على 21 ألف م2 وفي كفر الشيخ تمت إزالة التعديات على 16 ألف م2.

وأكدت أن الموجة مستمرة بالتنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية بكل قطاعاتها ووزارة التنمية المحلية والمحافظات وكافة جهات الدولة، مشير إلى التزام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون في مواجهة أي تجاوز للقانون.

ونوهت بأن غرفة عمليات الأمانة الفنية تتابع تنفيذ موجة الإزالات في كافة المحافظات ولم تثبت تقارير المتابعة أية معوقات أو خروج على القانون، مؤكدة أن الهدف من موجة الإزالة هو استعادة حق الشعب وإنهاء ظاهرة التعدي على أراضي الدولة بشكل حاسم.

​