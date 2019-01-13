مجلس النواب يفوض هيئة مكتبه بتحديد موعد لـ26 طلب مناقشة عامة

القاهرة- أ ش أ:

فوض مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، هيئة مكتبه بتحديد موعد لمناقشة 26 طلب مناقشة عامة، تضمنت عددا من الموضوعات في قطاعات التعليم والصحة والزراعة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتضمنت طلبات المناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بقطاع التعليم، ومنها إدماج المهارات السلوكية في التعليم، والارتقاء بالتعليم والتدريب الطبي بمصر، وتدريس تاريخ القارة الأفريقية بمناهج المراحل الدراسية، وإدراج مادة التربية الرياضية كمادة أساسية بالمدارس والجامعات.

وتقدم عدد من النواب بطلبات مناقشة بشأن عدد من الموضوعات الخاصة بقطاع الصحة، تضمنت دعم صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية في مصر، والعمل على سد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفيات على مستوى الجمهورية.

كما تضمنت طلبات المناقشة العامة المطالبة باستغلال الحدائق العامة لإنشاء ملاعب ومساحات لممارسة الرياضة، والاهتمام بالألعاب الرياضية الفردية والجماعية الأخرى غير كرة القدم.

كما تقدم عدد من النواب بطلبات مناقشة عامة بشأن تشجيع الزراعة وتربية الأسماك على أسطح المنازل، وزراعة حقول إرشادية من أصناف الأرز الذي يروى كل 15 يوما، وتحديد سعر عادل لأردب القمح، وبحث سبل ترشيد المياه والاستغلال الأمثل لها.

وشملت طلبات المناقشة العامة عددا من الموضوعات الخاصة بالمحافظات، ومنها تفعيل اللامركزية للمحافظين لاتخاذ القرارات، وتصنيف محافظة الوادي الجديد كمحافظة حدودية، والمغالاة في تثمين أراضي وضع اليد بمحافظة الوادي الجديد وباقي محافظات الجمهورية، وتنمية شبه جزيرة سيناء.

كما تضمنت طلبا بشأن إزالة أراضي منطقة المثلث والضفة الشرقية جنوب محافظة بورسعيد بدعوى أنها ضمن بحيرة المنزلة، وطلبا بشأن الاستفادة من الأراضي الواقعة تحت الضغط العالي المهملة وغير المستغلة.

وتقدم عدد من النواب بطلبات مناقشة عامة بشأن الأرتفاع الجنوني لأسعار الوحدات السكنية، ونقل المقابر خارج الكرودون السكني لمحافظة القاهرة، فضلا عن طلبات مناقشة عامة بشأن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة التسويات الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والجهود المبذولة للحد من حوادث الطرق.