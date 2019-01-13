لجنة الثقافة والإعلام بـ"النواب" توصي بإعادة النظر في قانون الحفاظ على التراث المعماري

كتب - أحمد علي:

أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل، بإعادة النظر في القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الثقافة والإعلام والآثار، اليوم الأحد، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة إنجي فهيم حول عدم تفعيل القانون بشأن دور اللجنة الدائمة للحفاظ على التراث.

وقال هيكل إن اللجنة تنتظر انتهاء الحكومة من إعداد تعديلات على القانون الحالي وإرسالها إلى مجلس النواب، لافتا إلى أن اللجنة توصي بإعادة النظر في القانون ووقف العمل به لحين تبني مشروع قانون جديد عادل في هذا الشأن.​