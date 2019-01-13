"مرتفع السيبيري وكتل هوائية قادمة".. الأرصاد: لم نرَ قوة الشتاء الحقيقية

كتب- محمد نصار:

تصوير- جلال المسري ونادر نبيل​

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من التقلبات في الأحوال الجوية، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شاهين لبرنامج "8 الصبح" أن درجات الحرارة ستنخفض خلال الأيام المقبلة وصولًا إلى 8 درجات في القاهرة بالنسبة للدرجة الصغرى.

وأوضح مدير مركز التنبؤات أنه توجد بداية من اليوم فرص لتساقط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدن القناة، على جانب سلسلة جبال البحر الأحمر وشمال سيناء.

وأكد وجود الكثير من المنخفضات الجوية القادمة من البحر المتوسط والتي تسبب الموجات الباردة التي نشعر بها حاليًا، لافتًا إلى أن الشتاء لم يكشر عن أنيابه حتى الآن: "لم نرَ قوة الشتاء الحقيقية، فما زال هناك الكثير من الكتل الهوائية القادمة من شرق أوروبا نتيجة مرتفع السيبيري، وفي هذا الوقت سنشعر بالبرودة الحقيقية".

