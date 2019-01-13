"النقل النهري" تنفي وقف حركة ملاحة البواخر السياحية بأسوان

كتب- أحمد نجيب:

نفى اللواء بحري ياسر جلال، رئيس هيئة النقل النهري، ما رددته بعض المواقع الإلكترونية من وقف حركة الملاحة النهرية للبواخر السياحية بأسوان بسبب الطقس السيئ.

وأضاف اللواء جلال، فى بيان اليوم الأحد، أن ما صدر عن الهيئة فقط عبارة عن تحذيرات من احتمال هبوب الرياح الجنوبية الغربية وما يتبعها من انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، وكيفية التصرف من قبل الفنادق العائمة سواء كان ذلك في بحيرة السد العالي أو نهر النيل.