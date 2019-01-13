  • عاجل:الأرصاد تتوقع تقلبات جوية جديدة وطقس أكثر برودة: لم نرَ قوة الشتاء الحقيقية (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كارت ميزة أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    "النقل النهري" تنفي وقف حركة ملاحة البواخر السياحية بأسوان

    03:52 م الأحد 13 يناير 2019
    "النقل النهري" تنفي وقف حركة ملاحة البواخر السياحية بأسوان

    ارشيفيه

    كتب- أحمد نجيب:

    نفى اللواء بحري ياسر جلال، رئيس هيئة النقل النهري، ما رددته بعض المواقع الإلكترونية من وقف حركة الملاحة النهرية للبواخر السياحية بأسوان بسبب الطقس السيئ.

    وأضاف اللواء جلال، فى بيان اليوم الأحد، أن ما صدر عن الهيئة فقط عبارة عن تحذيرات من احتمال هبوب الرياح الجنوبية الغربية وما يتبعها من انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، وكيفية التصرف من قبل الفنادق العائمة سواء كان ذلك في بحيرة السد العالي أو نهر النيل.

    النقل النهري حركة الملاحة البواخر السياحية أسوان الطقس بحري ياسر جلال

    الخبر التالى:

    وزير الأوقاف يطالب بترسيخ مناهج الفهم وثقافة التفكير وإعمال العقل لمواجهة الجمود والتطرف
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان