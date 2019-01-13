يبدأ تدشينه غدًا.. 10 معلومات عن النهر الأخضر بالعاصة الإدارية - صور وفيديو

رسميا.. الإنتاج الحربي تتفق مع "البترول" على بدء تصنيع عدادات مسبوقة

كتب- محمد عبدالناصر:

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، غدا الاثنين بدء العمل في منطقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يربط جميع أحياء المدينة مرتبطة، فيتم تنفيذه محاكاةً لنهر النيل الذي يتوسط مدينة القاهرة.

وينشر مصراوي، أبرز 10 ملعومات عن النهر الأخضر بالعاصمة الإيدارية.

- 35 كيلو متر طور النهر الأخضر.

- 10 كيلو متر طول المرحلة الأولى من المشروع باستثمارات تقدر بنحو 9 مليارات جنيه،

- يبدأ من الطريق الدائي الأوسطي حتى الدائى الإقليمي.

- وزارة الإسكان ودار الهندسة سيتوليان تنفيذ المشروع.

- وزارة الإسكان ستتملك الأراضي المحيطة بالنهر بهدف استثمارها وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.

- أطول محور أخضر في العالم.

- يشتمل على حدائق مركزية وترفيهية.

- 5 آلاف فدان مساحة حدائق النهر.

-الجامعات والمدن والأحياء متربطة كلها بالنهر الأخضر.

- دخول حدائق النهر الأخضر مجانا.