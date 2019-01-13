  • عاجل:بسبب سوء الأحوال الأجوية.. الحكومة تشكل وحدات طوارئ وتدخل سريع (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كارت ميزة أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    يبدأ تدشينه غدًا.. 10 معلومات عن النهر الأخضر بالعاصة الإدارية - صور وفيديو

    02:57 م الأحد 13 يناير 2019
    • عرض 9 صورة
    • عرض 9 صورة
    • عرض 9 صورة
    • عرض 9 صورة
    • عرض 9 صورة
    • عرض 9 صورة
    • عرض 9 صورة
    • عرض 9 صورة
    • عرض 9 صورة

    كتب- محمد عبدالناصر:

    يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، غدا الاثنين بدء العمل في منطقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يربط جميع أحياء المدينة مرتبطة، فيتم تنفيذه محاكاةً لنهر النيل الذي يتوسط مدينة القاهرة.

    وينشر مصراوي، أبرز 10 ملعومات عن النهر الأخضر بالعاصمة الإيدارية.

    - 35 كيلو متر طور النهر الأخضر.

    - 10 كيلو متر طول المرحلة الأولى من المشروع باستثمارات تقدر بنحو 9 مليارات جنيه،

    - يبدأ من الطريق الدائي الأوسطي حتى الدائى الإقليمي.

    - وزارة الإسكان ودار الهندسة سيتوليان تنفيذ المشروع.

    - وزارة الإسكان ستتملك الأراضي المحيطة بالنهر بهدف استثمارها وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.

    - أطول محور أخضر في العالم.

    - يشتمل على حدائق مركزية وترفيهية.

    - 5 آلاف فدان مساحة حدائق النهر.

    -الجامعات والمدن والأحياء متربطة كلها بالنهر الأخضر.

    - دخول حدائق النهر الأخضر مجانا.

    مصطفى مدبولي النهر الأخضر العاصمة الإدارية الجديدة

    الخبر التالى:

    الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بالموافقة على مد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان