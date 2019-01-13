وزير التعليم: الوزارة ترحب بكل الطلاب اللاجئين

كتبت- ياسمين محمد:

استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، ووفدا من المفوضية، بمقر ديوان عام الوزارة.

وبحسب بيان صحفي، استعرض شوقي جهود الدولة والوزارة لاستضافة ودمج الطلاب اللاجئين في المدارس المصرية.

وأكد شوقي أن الوزارة ترحب بكل الطلبة اللاجئين سواء كانوا من دول عربية أو أفريقية.

وأكد جراندي على أهمية دور مصر كشريك للمفوضية لاستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين دون وضعهم في مخيمات، بالإضافة إلى دمج اللاجئين في النظام التعليمي، وأيضًا أهمية تنصيب مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام.

وتناول اللقاء مشاورات عدة لإثراء ثقافة الحوار للاجئين ودمج ثقافتهم ولغتهم في الفصول، كي يتفاعل الطلاب معًا للاستفادة الجماعية.