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    البرلمان ينعى النائب محمود الخشن

    02:38 م الأحد 13 يناير 2019
    البرلمان ينعى النائب محمود الخشن

    النائب محمود الخشن

    كتب- أحمد علي:

    وقف أعضاء مجلس النواب، دقيقة حداد، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على روح النائب الراحل محمود الخشن.

    جاء ذلك خلال جلسة اليوم، بعدما تم تلاوة رسالة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، المرسلة للبرلمان، لإخطاره بوفاة النائب محمود الخشن، عن دائرة أشمون محافظة المنوفية، يوم ٢٨ ديسمبر الماضى.

    ونعى نواب المجلس، النائب الراحل، خلال كلماتهم بالجلسة العامة، مشيدين بأخلاقه ومواقفه البارزة، راحين له الرحمة والمغفرة.

    ومن جانبه نعى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، النائب الراحل، متقدما بخالص العزاء، وأنه كان قامة برلمانية كبيرة وقيادة شعبية لها مواقفها الوطنية، والتى لن ننساها.

    مجلس النواب محمود الخشن محمود توفيق عمر مروان

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