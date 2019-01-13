وصول 32 ألف طن ألومنيوم من أستراليا إلى ميناء سفاجا
12:04 م الأحد 13 يناير 2019
كتب- أحمد نجيب:
استقبل ميناء سفاجا، اليوم الأحد، السفينة (Sun Lighe Lily) وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم قادمة من استراليا، وغادرت الميناء العبارة (القاهرة) وعلى متنها 3 شاحنات و30 سيارة.
وذكر هيئة موانئ البحر الأحمر - في بيان اليوم - أن ميناء نويبع بجنوب سيناء غادرته السفينة (سينا) وعلى متنها 18 برادا و11 تريلا و17 طرد بضاعة عامة.
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