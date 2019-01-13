وصول 32 ألف طن ألومنيوم من أستراليا إلى ميناء سفاجا

كتب- أحمد نجيب:

استقبل ميناء سفاجا، اليوم الأحد، السفينة (Sun Lighe Lily) وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم قادمة من استراليا، وغادرت الميناء العبارة (القاهرة) وعلى متنها 3 شاحنات و30 سيارة.

وذكر هيئة موانئ البحر الأحمر - في بيان اليوم - أن ميناء نويبع بجنوب سيناء غادرته السفينة (سينا) وعلى متنها 18 برادا و11 تريلا و17 طرد بضاعة عامة.​