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    نقيب الأطباء السابق يطالب بحملة قومية لمكافحة التدخين

    12:04 م الأحد 13 يناير 2019
    نقيب الأطباء السابق يطالب بحملة قومية لمكافحة التدخين

    حمدي السيد، نقيب الأطباء السابق

    كتب - أحمد جمعة:

    طالب الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء السابق، بتدشين حملة قومية لمكافحة التدخين.

    جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للصحة، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وعدد من وزراء الصحة السابقين، ونقيب الأطباء حسين خيري، وعدد من الشخصيات العامة.

    وقال السيد في كلمته: "نصرف ثلث الدخل على التدخين، وكذلك تصرف الدولة الملايين على علاج التدخين، ويعد رقم واحد في أسباب الوفاة لقيادات الدولة ونطالب بحظرها في المشاهد الدرامية والإعلامية".

    وأشار إلى أن الجنة الوزارية لمكافحة التدخين لم تجتمع منذ فترة طويلة.

    وأضاف : 20% من الأطفال يدخنون وأطالب الرئيس بحملة لمكافحة التدخين، متابعا: "جاءتني سيدة مريضة وخفت أن تكون مدخنة، وقالتلي زوجي مدخن في كل غرف الشقة، قلتلها اطلبي خلعه وأنا شاهد معاكي"، ما أثار ضحك الحضور.

    حمدي السيد لمكافحة التدخين نقابة الأطباء المجلس الأعلى للصحة وزارة الصحة

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