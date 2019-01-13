"تشريعية النواب" توافق على حضور قضايا الجنح بتوكيل

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الشئون التشريعية، بمجلس النواب برئاسة وكيلها أحمد الشريف، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد الشريف، بإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لحضور المتهمين فى قضايا الجنح بتوكيل مثلما يتم حاليا فى قضايا الجنايات.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث أكد مقدم مشروع القانون أن التعديل فى إطار الضرورة التشريعية، حيث أن قضايا الجنايات يتم الحضور فيها بتوكيل ومن ثم فإن الأولى أن يتم الحضور فى الجنح بتوكيل أيضا.

ولفت الشريف إلى أنه دون هذا التعديل يعرض مشروع القانون الخاص بحضور قضايا الجنايات بتوكيل إلى عدم الدستورية، مؤكدا على أن هذا التعديل مرجح أن يعرض على الجلسة العامة اليوم.​