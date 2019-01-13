"القومي للامتحانات": امتحان اليوم رسالة لطلاب أولى ثانوي ومعلميهم

كتبت- ياسمين محمد:

قال رمضان محمد، رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن امتحانات الصف الأول الثانوي التي بدأت اليوم، على مستوى كل محافظة وليست على مستوى الجمهورية، جميعا في نفس المستوى.

وأضاف محمد، في تصريح لمصراوي اليوم الأحد، أن المركز القومي للامتحانات والذي تولى مهمة وضع الأسئلة، شكل غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات، مؤكدا أنها لم تتلق أي شكاوى حتى الآن من امتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الصف الأول الثانوي اليوم.

وعن شكاوى بعض الطلاب من أسئلة النصوص والقراءة، قال رئيس المركز القومي للامتحانات، إن الامتحان تجريبي لا يحتسب عليه أي درجات، وهو عبارة عن رسالة للطلاب والمعلمين لما سيكون عليه شكل الامتحانات المقبلة المضافة للمجموع، حتى يعدل المعلم من أسلوب شرحه، والطالب من أسلوب مذاكرته.

وتابع بأن الأسئلة جميعها مرتبطة بالمنهج ولم تخرج عنه، ولكنها لم تأت مباشرة من الكتاب بشكل يتمكن معه الطالب من النقل، مشيرا إلى أن الطالب معه الكتاب داخل اللجنة، ويمكنه فتحه للرجوع لأي معلومة، ومع ذلك سيبحث المركز أي شكوى ترد من الامتحانات.

وأكد رمضان محمد، أن ما أثير عن تسريب امتحان اللغة العربية مساء أمس غير صحيح ولم تخرج أي من الامتحانات إطلاقا.

وانطلق الامتحان التجريبي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأحد، وفقا لنظام الثانوية المعدل، الذي يرتكز على إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله ب12 امتحانا تراكميا على مستوى المرحلة، بمعدل 4 امتحانات سنويا، وفي نهاية المرحلة يحتسب للطالب أعلى 6 امتحانات فقط.

وأدى الطلاب، اليوم، امتحان اللغة العربية، الذي بدأ في تمام التاسعة وانتهى في الحادية عشرة والنصف ظهرا.

وسمحت وزارة التربية والتعليم، للطلاب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي، مؤكدة أن الصياغة الجديدة لأسئلة الامتحانات تقيس الفهم ومهارات التفكير العليا، وليس الحفظ والتلقين.

ونظرا لتطبيق النظام المعدل للمرحلة الثانوية لأول مرة، قررت الوزارة عقد امتحانين تجريبيين للطلاب، في يناير ومارس لا يترتب عليهما النجاح أو الرسوب، كما اعتبرت الصف الأول الثانوي تجريبيا لا تضاف درجاته للمجموع التراكمي للمرحلة، ويشترط لانتقال الطالب للصف الثاني الثانوي النجاح غي امتحان واحد من امتحانين يعقدان في نهاية العام الدراسي.

وينتهي الامتحان الذث بدأه الطلاب، اليوم الأحد، في الخميس الموافق 24 يناير المقبل، وهو أحد الامتحانين التجريبيين اللذين لا يترتب عليهما النجاح أو الرسوب بهدف تدريب الطلاب على الصياغة الجديدة للأسئلة التي تقيس مهارات الفهم.​