رسميا.. الإنتاج الحربي تتفق مع "البترول" على بدء تصنيع عدادات مسبوقة الدفع للغاز

كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث موضوعات التعاون المشترك، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

يأتي اللقاء وبحسب بيان صحفي صادر اليوم الأحد، في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الوزارات والهيئات والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.

وقال البيان: تقديم مقترح بشأن قيام الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي بتصنيع عدادات الغاز مسبوقة الدفع والذكية لصالح وزارة البترول في إطار خطة وزارة البترول لتركيب عدادات الغاز مسبوقة الدفع لصالح المشتركين وذلك في إطار الخبرات والنجاحات التي حققتها شركات ووحدات الإنتاج الحربي في إنتاج عدادات الكهرباء والمياه مسبوقة الدفع والذكية.

وبحسب البيان، تم أثناء اللقاء عرض الإمكانيات التكنولجية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى وإمكانية الإستفادة منها لصالح تعميق المكون المحلي فى المشروعات التى تقوم وزارة البترول بتنفيذها داخل مصر وخارجها.

وأكد الدكتور طارق الملا، على ثقته في الإمكانيات الفنية والتكنولوجية الكبيرة والعمالة البشرية المدربة على أعلى مستوى والتي تمتلكها شركات ووحدات الإنتاج الحربي والتي ستساعد على سرعة تنفيذ تصنيع وإنتاج عدادات الغاز مسبوقة الدفع، وتنفيذ المشروعات المخطط قيامها بتنفيذها لصالح الشركات التابعة لوزارة البترول في توقيتاتها المحددة وبجودة عالية بما يساهم على تنفيذ خطة وزارة البترول في إطار السياسة العامة للدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتم الإتفاق أثناء اللقاء على عقد سيمنار لعرض إمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي يحضرة رؤساء الشركات التابعة لوزارة البترول.​