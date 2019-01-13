"التعليم العالي" تعلن عقد الاختبار الموحد لطلاب الطب.. 7 مارس المقبل

كتب- محمد قاسم:

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء أمس السبت اجتماعا مع عمداء كليات الطب بالجامعات المصرية؛ لمناقشة الضوابط وآليات تنفيذ الجزء الثاني من المسابقة المعرفية لطلاب المرحلة الإكلينيكية بكليات الطب بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة بالإضافة إلى كلية الطب بالقوات المسلحة بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم والامتحانات في مصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية خاصة خريجى كليات الطب بما يواكب مستويات خريجي الجامعات العالمية.

وأعلن عبدالغفار، أن 7 مارس المقبل هو موعد إجراء الاختبار المعرفى الموحد للمرحلة الثانية من طلاب المرحلة النهائية بكليات الطب بالجامعات المصرية، والذى تم تطبيق مرحلته الأولى فى أغسطس العام الماضى، مشيراً إلى أنه سيتم منح الـ (100) الأوائل من الطلاب المتفوقين فرصة للتدريب لمدة أسبوع بأحد المستشفيات الجامعية خارج جمهورية مصر العربية.

وأكد الوزير أنه يتم تطبيق الاختبار طبقاً للمعايير الدولية بحيث يقيس قدرات الطالب في مختلف المجالات بدقة وفعالية دون أى تدخل بشرى، فضلًا عن أنه يوفر بيئة آمنة للطلاب من حيث ضمان ثبات الاختبار بالإضافة إلى أن تصحيح الاختبار يتم إلكترونيا لضمان الشفافية وعدم التحيز.

وأضاف عبد الغفار أن الهدف من هذا الاختبار هو إعداد خريجى الجامعات المصرية لسوق العمل محلياً ودولياً من خلال تطوير وتحديث التخصصات وطرق التدريس والتقييم، واعتماد مناهج وشهادات الجامعات المصرية بمعايير دولية، والوصول بهذه التجربة إلى نموذج يمكن التقدم به للحصول على الاعتماد الدولى.

واستعرض الاجتماع، الاستعدادات والضوابط لإجراء الامتحان، ونوعية الأسئلة، والتخصصات العلمية، وذلك بمشاركة حوالى 3 آلاف طالب من 21 كلية طب على مستوى الجمهورية موزعة على النحو التالى: (18 كلية طب حكومية، و2 كلية طب خاصة، 1 كلية طب القوات المسلحة)، بجامعات القاهرة، وعين شمس، وأسيوط، وقناة السويس، والمنصورة، وطنطا، وبنها، وجنوب الوادى، وسوهاج، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والمنيا، والإسكندرية، والزقازيق، والمنوفية، وأسوان، والفيوم، وبورسعيد، و6 أكتوبر، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى كلية طب بالقوات المسلحة.

واتفق المجتمعون على إرسال كليات الطب الأسئلة خلال أسبوعين للجنة المختصة والمسئولة عن إعداد بنك الأسئلة، على أن يتم عقد اجتماع أوائل فبراير القادم للتأكد من جاهزية الجامعات لإجراء الامتحان.

يلذكر أنه تم الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى للمسابقة المركزية للاختبار الإلكتروني الموحد في شهر أغسطس الماضى لـ٦٣٧ طالباً من طلاب الفرقة الثالثة بكليات الطب بجامعات (عين شمس ـ المنصورة ـ أسـيوط ـ 6 أكتوبر وكلية الطب بالقوات المسلحة)؛ لقياس المستوى المعرفي للطلاب ومدى الاستفادة التي تحققت من خلال دراستهم في السنوات الثلاث الأولى بكلية الطب، للمواد الطبية الأساسية وربط كل ذلك بالمعايير العالمية لمخرجات التعليم ثم استتبع ذلك عقد اختبار دولي لقياس التفكير النقدي لدى الطلاب (Critical Thinking)، ومهارتهم في إتقان حل المشكلات، ومواجهة المواقف الصعبة التي تتطلب التفكير والتحليل والتخطيط.