​"السماح بدخول الكتب".. انطلاق الامتحان التجريبي لـ"أولى ثانوي"

كتبت-ياسمين محمد:

انطلق منذ قليل، الامتحان التجريبي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، وفقا لنظام الثانوية المعدل، الذي يرتكز على إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله بـ12 امتحانا تراكميا على مستوى المرحلة، بمعدل 4 امتحانات سنويا، وفي نهاية المرحلة يحتسب للطالب أعلى 6 امتحانات فقط.

ويؤدي الطلاب، اليوم، امتحان اللغة العربية، الذي بدأ في تمام التاسعة ويستمر حتى الحادية عشرة والنصف ظهرا.

وسمحت وزارة التربية والتعليم، للطلاب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي، مؤكدة أن الصياغة الجديدة لأسئلة الامتحانات تقيس الفهم ومهارات التفكير العليا، وليس الحفظ والتلقين.

ونظرا لتطبيق النظام المعدل للمرحلة الثانوية لأول مرة، قررت الوزارة، عقد امتحانين تجريبيين للطلاب، في يناير ومارس لا يترتب عليهما النجاح أو الرسوب، كما اعتبرت الصف الأول الثانوي تجريبيا لا تضاف درجاته للمجموع التراكمي للمرحلة، ويشترط لانتقال الطالب للصف الثاني الثانوي النجاح في امتحان واحد من امتحانين يعقدان في نهاية العام الدراسي.

وينتهي الامتحان الذي بدأه الطلاب، اليوم الأحد، في الخميس الموافق 24 يناير المقبل، وهو أحد الامتحانين التجريبيين اللذين لا يترتب عليهما النجاح أو الرسوب بهدف تدريب الطلاب على الصياغة الجديدة للأسئلة التي تقيس مهارات الفهم.

ودعا الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الطلاب للاهتمتم بمذاكرة المواد الدراسية وفهمها بشكل عميق، وكذلك حضور الامتحان التجريبي، للتعرف على أسلوب التقييم الجديد والتمكن من تقرير طريقة التحضير المستقبلية استعدادا للسنوات القادمة.