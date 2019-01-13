السيسي يطلق أولى اجتماعاته مع المحافظين.. الأبرز في صحف القاهرة

القاهرة- أ ش أ:

سلطت صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد، الضوء على اجتماع القمة المصرية الأردنية بالعاصمة عمان اليوم حيث يبحث الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني سبل دعم وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما أبرزت الصحف الاجتماعات الدورية للرئيس السيسي مع المحافظين بشأن تنفيذ خطط وبرامج التنمية بمحافظات الجمهورية، والذي استهلها أمس بالاجتماع مع محافظ الوادي الجديد، حيث وجه بإنشاء مجمع نموذجي للأجهزة والمصالح الحكومية.

واهتمت الصحف بالمباحثات التي أجراها وزير الخارجية سامح شكري مع نائب وزير الخارجية اليوناني تيرينس كويك حول ترتيبات المرحلة الثالثة من مبادرة (إحياء الجذور المصرية اليونانية والقبرصية) والتي من المقرر أن تنعقد في أستراليا خلال العام الجاري برعاية الدول الثلاث.

كما تابعت الصحف، العمليات الأمنية التي تنفذها قوات الشرطة لدحر الإرهاب، حيث أوقعت 6 إرهابيين قتلي خلال تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمتها إحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق (أسيوط – سوهاج) الصحراوي الغربي، وركزت الصحف كذلك على تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المنشآت الرياضية باستاد القاهرة الدولي في إطار متابعة التجهيزات الخاصة بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية.

اقتصاديا، اهتمت الصحف باعتماد وزير المالية الدكتور محمد معيط، مخصصات عاجلة بمبلغ 15.6 مليار جنيه عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضية، وذلك لهيئات السلع التموينية والسكك الحديدية والعامة للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للإعلام وذلك لتيسير أعمالها.

خارجيا، أبرزت الصحف الانفجار الهائل الذي هز العاصمة الفرنسية (باريس) أمس وأسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 50 شخصا بينهم 10 في حالة خطرة وتحطم زجاج واجهات المحلات محيطة، وفي سوريا برز في الصحف إرسال الولايات المتحدة قوات برية ومجموعة من السفن الحربية نحو سوريا للمساعدة في سحب قواتها من البلاد.

وفي التفاصيل، أبرزت الصحف نبأ الزيارة التي سيقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت لاحق اليوم إلى المملكة الأردنية الهامشية ، وذكرت صحيفة (الأهرام) - في صدر صفحتها الأولى - أن الرئيس سيعقد خلال الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، مباحثات قمة مع الملك عبد الله الثاني تتبعها جلسة مباحثات موسعة بحضور عدد من كابر المسئولين وأعضاء وفدي البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير باسم راضي أوضح أن المباحثات المصرية الأردنية ستتناول مستجدات الأوضاع الإقليمية وتأكيد الحرص المتبادل على تعزيز علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

كما أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع إطلاق الرئيس السيسي اجتماعات دورية مع المحافظات لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية والبرامج الخدمية المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إتاحة الفرصة للتفاعل بشكل مباشر وصريح مع الجهات المركزية للدولة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المحافظات في أداء مهامها والعمل على تذليل أية صعوبات في هذا الصدد، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار ونقل نبض الحكومة في متابعتها لإدارة شئون الدولة.

وأبرزت الصحف الاجتماع الأول للرئيس في سلسلة الاجتماعات الدورية هذه، حيث اجتمع مع محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية للمحافظة بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وحضور وزاري موسع.

وذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسي وجه - خلال الاجتماع - بتعزيز التنسيق بين المحافظة والوزارات المعنية للنظر في إمكانية تنفيذ مقترحاتها وتلبية متطلباتها عقب دراستها بصورة متكاملة، مؤكداً أن محافظة الوادي الجديد تعتبر إحدي المحافظات الواعدة بفرصها الاستثمارية المتنوعة، خاصةً مع التطور الذي تشهده حالياً شبكة الطرق القومية لربط المحافظات ببعضها البعض.

وأوردت الصحيفة أن الرئيس وجه - كذلك - بإنشاء مجمع نموذجي مميكن بالوادي الجديد يضم كافة المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية، وكذلك استمرار العمل على تقنين وتسوية التعديات على الأراضي بالمحافظة لضمان صون موارد الدولة، بالإضافة إلي دراسة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية للقضاء على مشكلة الاستهلاك المفرط للمياه من الآبار الجوفية في عملية الزراعة، فضلاً عن دراسة سبل التحفيز للقضاء على ندرة الأطباء بالمحافظات النائية بشكلٍ عام والوادي الجديد علي وجه الخصوص.

وفي سياق آخر ، نشرت صحيفة (الجمهورية) أن وزير الخارجية سامح شكري بحث مع نائب وزير الخارجية اليوناني تيرينس كويك أمس الإعداد لانعقاد المرحلة الثالثة من مبادرة (إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية التي من المقرر أن تنطلق في أستراليا خلال العام الجاري برعاية الدول الثلاث.

وأضافت الصحيفة أن الجانبين بحثا أيضا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر واليونان في إطار علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية فضلا عن تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك ، تابعت صحيفة (الأهرام) تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس المنشآت الرياضية باستاد القاهرة الدولي يرافقه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس هيئة استاد القاهرة الدكتور على درويش، ورئيس شركة المقاولون العرب المهندس محسن صلاح، حيث شدد مدبولى على أهمية عنصر "الوقت" فى إتمام التجهيزات الخاصة بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية، وسرعة الانتهاء من ملاعب كرة القدم والمنشآت التابعة له، وفقا لأحدث المواصفات العالمية، مع أهمية أن تكون كل التجهيزات على أعلى مستوي، قبل انطلاق البطولة بوقت كاف، على النحو الذي يعكس قدرة مصر ومكانتها.

ونقلت الصحيفة عن مدبولي القول إن مصر صاحبة الريادة في إفريقيا رياضيا؛ مما "يجعلنا نبذل كثيرا من الجهد للظهور بالشكل الذي يليق بتاريخ وحضارة مصر"، مشددا على الاستثمار في تلك المنشآت والذي سيكون له دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشارت الصحيفة إلي أن مدبولى تفقد - خلال الجولة - الملعب الرئيسي لكرة القدم، الذي يتسع لنحو 72 ألفا و400 مشجع، ويعدُ أحد الملاعب الرئيسية بمصر، والمقرر أن يستضيف مراسم حفل افتتاح بطولة الأمم الإفريقية 2019، كما يشهد مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم.

كما أشارت إلى أن مدبولى تابع على أرض الواقع الأعمال الجارية حاليا لاستبدال أرضية الملعب، وتجهيزها وفق أحدث النظم العالمية، وكذا التعرف على خطى تجديد كل مكونات الملعب، والتراك وتحديث كراسي المدرجات، وكبائن المعلقين، وغرف تبديل الملابس، وكل بوابات ومداخل ومخارج الاستاد، وشملت جولته - أيضا - المقصورة الرئيسية التي من المنتظر أن تستقبل عددا من المسئولين رفيعى المستوى من البلدان الإفريقية المشاركة في البطولة، كما تعرف أيضا على المساحة الاستثمارية التي ستكون مخصصة لإقامة مطاعم وكافتيريات ومناطق خدمات لتلبية متطلبات زوار الاستاد وضيوفه.

وفي شأن محلى آخر، أبرزت الصحف انطلاق أول امتحان تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي، والذي يستمر حتى 24 يناير الجاري، حيث يؤدي الامتحان اليوم 750 ألف طالب وطالبة في 3468 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الجمهورية.

وذكرت صحيفة (الأخبار) أن الطلاب يؤدون الامتحانات في 240 صفحة، موزعين على 10 امتحانات تمثل المواد الأساسية بنظام (‬البوكليت)، ويشهد تطبيق أول عام للثانوية التراكمية، هدفه تدريب الطلاب على أسئلة الفهم وليس الحفظ، ولا تضاف درجاته للمجموع أو تحدد نجاح الطالب أو رسوبه، ولأول مرة سيسمح للطلاب دخول الامتحان بالكتاب.

ونقلت صحيفة (الجمهورية) عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي تحذيره الطلاب من الاستهتار وعدم المذاكرة أو ترك أوراق الأسئلة بيضاء دون إجابة، مشيراً إلى أن الوزارة انطلقت من مفهوم جمع الدرجات إلى الفهم والتحليل وليس الحفظ والغش، مضيفا "من يفعل ذلك من الطلاب يكون من الخاسرين لأنها امتحانات تدريبية للامتحانات التي سوف تجري بشكل فعلي في شهر مارس خلال السنوات القادمة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير أكد أن الامتحانات ستتم بنظام الكتاب المدرسي ودون احتساب الدرجات وكذلك عدم تطبيق مبدأ النجاح والرسوب ، ناصحاً الطلاب بعدم إرهاق أنفسهم في حفظ المعادلات الرياضية الصماء والمسميات المتعددة والتأكد من فهم الموضوعات بشكل عميق.

اقتصاديا، اهتمت صحيفة (الأخبار) بنبأ اعتماد الدكتور محمد معيط وزير المالية مخصصات عاجلة بمبلغ 15.6 مليار جنيه عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضية ، وذلك لهيئات السلع التموينية والسكك الحديدية والعامة للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للإعلام وذلك لتيسير أعمالها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المخصصات تضمنت 12 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وتكاليف التصنيع، وقد تم إصدار ضمانات بمبلغ 524.6 مليون دولار لشراء مليوني طن قمح مستورد.

ولفتت إلى أن المبالغ المتاحة شملت أيضا 660 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام للوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين، وإتاحة 30 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسات الصحفية المتعثرة على أن تقدم برنامجاً لإعادة هيكلة الهيئات الصحفية.. كما تمت إتاحة مبلغ 645 مليون جنيه لوزارة الصحة لتخصص للحملة القومية للقضاء علي فيرس (سي) في إطار مبادرة (100 مليون صحة) منذ أغسطس حتى نهاية ديسمبر الماضيين، كما تمت إتاحة مليار جنيه لتوفير باقي المستلزمات الطبية المطلوبة لمستشفيات وزارة الصحة من خلال لجنة الشراء الموحدة للمستلزمات الطبية وكذلك 56 مليون جنيه لمواجهة تكاليف عقار السيرزايم الخاص بمرضي جوشية النادر.

وفي الشأن الخارجي، تابعت صحيفة (الأخبار) الانفجار الهائل الذي هز العاصمة الفرنسية (باريس) أمس، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 50 شخصا بينهم 10 في حالة خطرة وتحطم زجاج واجهات المحلات محيطة.

وذكرت الصحيفة أن حريقا اندلع بعد الانفجار الذي وقع في مخبز ربما يكون ناجما عن تسرب غاز، لافتة إلى أن الانفجار هز مبان على بعد مئات الأمتار وفجر الطابق السفلي بأكمله لمبني في شارع تريفيز بمنطقة جراند بوليفار التجارية بوسط باريس.. وهرعت عناصر الإطفاء لإخماد الحريق وإجلاء عدد من سكان المبني مستخدمين السلالم فيما عالجت فرق الإسعاف عددا من المصابين في مكان الحادث.

ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية كريستوف كاستانير قوله - للصحفيين في موقع الانفجار - إن "الوضع الآن تحت السيطرة"‬، مضيفا أن أكثر من 200 من رجال الإطفاء شاركوا في عملية الإنقاذ، فيما هبطت مروحيتان في ميدان بلاس دو لوبرا القريب لإجلاء الضحايا.

وفي سوريا، أوردت صحيفة (الأهرام) أن الولايات المتحدة أرسلت قوات برية ومجموعة من السفن الحربية نحو سوريا للمساعدة في سحب قواتها من البلاد، ونقلت الصحيفة عن مسئول عسكري أمريكي - لم يذكر اسمه لشبكة (فوكس نيوز) الأمريكية - إن الولايات المتحدة تسحب معدات عسكرية من سوريا، لكن لا توجد قوات بعد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لمصادر أمريكية، فإن القوات البرية تنتقل إلى سوريا لسحب القوات ، والسفن لتأمين القوات فى "اللحظة الحساسة". ولفتت إلى أن سفينة الإنزال التابعة للبحرية الأمريكية (كيراسارج) التي تحمل مئات من جنود المارينز والمروحيات والطائرات ترأس تلك السفن.

ميدانيا ، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الدفاعات الجوية السورية تصدت أمس لـ 8 صواريخ إسرائيلية مستهدفة مواقع غرب العاصمة دمشق وأسقطت 6 منها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري سوري - تحدث إلى وكالة الأنباء السورية (سانا) - فقال إن القصف الذي استهدف منطقة الكسوة أسفر عن إصابة مستودع للذخيرة تابع لميليشيات حزب الله بمطار دمشق الدولي وتم تنفيذه عبر طائرتين حربيتين إسرائيليتين، مشيرا إلى أن المضادات بمحيط مطار دمشق الدولي استمرت بالتصدي لعدد كبير من الصواريخ لوقت طويل. مشيرا إلي أنها أسقطت العديد منها.

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