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حدث ليلاً| "الآثار" ترد على واقعة "تمثال سوهاج".. وقصف إسرائيلي على غزة

06:58 ص الأحد 13 يناير 2019
حدث ليلاً| "الآثار" ترد على واقعة "تمثال سوهاج".. وقصف إسرائيلي على غزة

حدث ليلاً

القاهرة– مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك جولة مفاجئة لوزير النقل، فضلا عن وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية اليمنية متأثرًا بجراحه في هجوم قاعدة العند.

ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي وقعت أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

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سكاي نيوز: وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية اليمنية متأثرًا بجراحه في هجوم العند

 

 

 

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