حدث ليلاً| "الآثار" ترد على واقعة "تمثال سوهاج".. وقصف إسرائيلي على غزة

القاهرة– مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك جولة مفاجئة لوزير النقل، فضلا عن وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية اليمنية متأثرًا بجراحه في هجوم قاعدة العند.

ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي وقعت أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

"الآثار" ترد على واقعة تثبيت تمثال بـ"مسامير" في متحف سوهاج

منتصف الليل".. جولة مفاجئة لوزير النقل بالخط الثالث للمترو

مصرع 2 وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة بالشرقية

"لنشرهم السلبية بين زملائهم".. محافظ كفر الشيخ يُوقف 3 أطباء عن العمل

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"كان وزيرًا في عهد أوباما".. "كاسترو" يعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية في 2020

​طائرات إسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة

آلاف الصرب يتظاهرون ضد الرئيس فوتشيتش

سكاي نيوز: وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية اليمنية متأثرًا بجراحه في هجوم العند