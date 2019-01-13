​اليوم.. افتتاح أول مركز بحثي لدراسات "طريق الحرير" بين جامعتي عين شمس والشعب الصينية

كتب- محمد قاسم:

يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس والسفير الصيني بالقاهرة "سونج آي قوه"، صباح اليوم، مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير بجامعة عين شمس، بالمبنى الفرعوني بالجامعة.

ويشارك بالافتتاح، حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور ليو وي رئيس جامعة الشعب الصينية وعميد كلية الدراسات التنموية والاستراتيجية بجامعة الشعب، ومدير مكتب التعاون الدولي بجامعة الشعب، ونواب رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة إسراء عبدالسيد مدير مكتب التعاون الدولي، ولفيف من الخبراء والمهتمين بالمجال.

وفي نوفمبر الماضي، وقع رئيس جامعة عين شمس، ونظيره رئيس جامعة الشعب الصينية، اتفاقية إنشاء مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير بالتعاون بين الجامعتين، ليكون أول مركز بحثي متخصص للدراسات الصينية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وبموجب الاتفاق، سيكون مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير له فرعان بمصر والصين، ويعد منصة للدراسات الصينية في الشرق الأوسط وأفريقيا.