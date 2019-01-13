​بالتفاصيل.. اللجان النوعية بمجلس النواب تواصل اجتماعاتها​ اليوم

القاهرة - مصراوي:

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اليوم الأحد، اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.

وتعقد لجنة "الخطة والموازنة" اجتماعاتها من خلال اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (2017 / 2018)، ومناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة للسلع التموينية من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2017 / 2018)، والحساب الختامي لهيئة الأوقاف المصرية من واقع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2017 / 2018).

كما تناقش اللجنة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل المادة (58)، والمادة (148) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، كما تبحث أساليب تطوير إعداد الموازنة العامة للدولة، وتناقش قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية (2018 / 2019).

وتناقش لجنة "الشئون الاقتصادية" قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 552 لسنة 2018 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، والموقع بتاريخ 6/4/2016، بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشئون العربية.

وتواصل اللجنة اجتماعاتها لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2018 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى البروتوكول المعدل لاتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في جنيف بتاريخ 27/11/2014، واتفاق تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالي (إندونيسيا) في ديسمبر 2013، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية.. ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 (من حيث المبدأ)، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتناقش لجنة "العلاقات الخارجية" مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، بشأن تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفي منهم على نفقة الدولة، ومشروع القانون المقدم من النائب سعد الجمال وعُشر أعضاء المجلس، بشأن صندوق لرعاية المصريين في الخارج، ومشروع القانون المقدم من النائبة نانسي سمير نصير وعُشر أعضاء المجلس، بشأن إنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج.

وتعقد لجنة "الشئون الإفريقية" اجتماعا مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لمناقشة خطة الوزارة لدعم توجه مصر لأفريقيا خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019.. فيما تناقش لجنة "الطاقة والبيئة" التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع البترول وسبل مواجهتها، وكذلك مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية ج. م. ع، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتناقش لجنة "الزراعة والري والأمن الغذائي"مشروع القانون المقدم من الحكومة "بإصدار قانون الموارد المائية والري"، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.

وتواصل لجنة "التعليم والبحث العلمي" مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 539 لسنة 2018، بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى حكومة جمهورية مصر العربية "ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي"، بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس في القاهرة، والموقع بتاريخ 9/9/2018، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

وتستكمل "النقل والمواصلات" دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.. كما تناقش لجنة "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" رد الهيئة القومية للبريد بشأن توصيات اللجنة خلال شهر ديسمبر 2018، فيما تناقش لجنة "الإسكان والمرافق العامة والتعمير" مشروع قانون مقدم من النائب محمد العقاد، و95 عضوًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، بالاشتراك مع لجان الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.

وتواصل لجنة "السياحة والطيران المدني" نظر مشروع قانون بتنظيم السياحة الصحية، والمقدم من النائب عمرو صدقي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بالاشتراك مع لجان الشئون الصحية، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.

وتناقش لجنة "الشئون الدستورية والتشريعية" مشروع القانون المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد وآخرين (أكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن إصدار قانون تنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين في الولاية على نفسه، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتبحث لجنة "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" رؤية جهاز تنمية المشروعات لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في محافظة الفيوم وما تم إنجازه من قبل الجهاز بالاشتراك مع المحافظة، بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحافظ الفيوم أو من ينيبه، والنواب أعضاء المجلس عن محافظة الفيوم.

وتناقش لجنة "الإدارة المحلية" مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.