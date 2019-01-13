شكاوى "الأعلى للإعلام" تضع الصياغة النهائية لـ"لائحة الجزاءات".. اليوم

كتب مصطفى علي:

أعلن جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقد اجتماع اليوم الأحد بحضور الأمين العام للمجلس أحمد سليم، والمستشار القانوني وبحضور وكيلي المجلس؛ لمناقشة الصياغة القانونية النهائية للائحة الجزاءات.

وقال "شوقي" في تصريحات صحفية، السبت، إنه سيتم أيضًا مناقشة الملاحظات الموضوعية التي تقدمت بها نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين، وأيضاً الملاحظات التي وصلت من حقوقيين، وضبط الصياغات القانونية.

وحول الشكاوى المقدمة للجنة، قال إن اللجنة تستكمل غداً مناقشة شكاوى ضد قناتي الحدث اليوم والنهار، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال الشكاوى وفحص ومشاهدة الحلقات وإعداد تقرير بهذا الشأن.