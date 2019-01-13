اليوم.. "الأعلى للصحة" يعان "2019 عامًا لمقدمي الرعاية الصحية"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، انعقاد المجلس الأعلى للصحة، اليوم الأحد، حيث من المقرر أن تعلن خلاله الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اعتبار ٢٠١٩ عامًا لمقدمي الرعاية الصحية.

ويشارك في الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وثلاثة من وزراء الصحة السابقين وهم الدكتور عادل العدوي والدكتور أشرف حاتم، والدكتور محمد عوض تاج الدين.

كما يحضر المجلس نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، ونقيب أطباء الأسنان الدكتور ياسر الجندي، وممثلين عن القطاع الطبي بالقوات المسلحة، والشرطة، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وعدد من الأطباء.

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